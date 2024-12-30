¥É¥é1¡õ¥É¥é2¤¬Âç¸í»»¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÀïÎÏ³°¢ªºÆ½ÐÈ¯¤â¡¡¶ìÆ®¤ÎÃæÆü¥ë¡¼¥¡¼¤¬¸þ¤«¤¦µÕ½±
³«Ëë1·³¤Ï2¿Í¡¢1·³ÄêÃå¥¼¥í¤Î¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÃæÆü¤Î2024Ç¯¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÙÇÛ²¼6Áª¼ê¡¢°éÀ®4Áª¼ê¤¬¥×¥í¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¤¬¡¢1·³ÄêÃå¤Ï¥¼¥í¡£Â¨ÀïÎÏ¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È¾å°ÌÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁá´üÎ¥Ã¦¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡°¡Âç¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÁð²Ã¾¡Åê¼ê¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤Ë¡£1¡¢2·³¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç»°É©½Å¹©East¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿ÄÅÅÄ·¼»ËÆâÌî¼ê¤â¡¢1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç±¦¸ª¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¡£1·³½Ð¾ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢2·³¤Ç¤Ï80»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.234¡¢13ÂÇÅÀ¡¢8ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë1·³¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï2¿Í¡£BC°ñ¾ë¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÅÚÀ¸æÆÂÀÅê¼ê¤Ï¡¢4·î19Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î8²ó¤Ë¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó·×7»î¹ç12¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨6.00¤È²ÝÂê¤Î»Ä¤ë1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î³«Ëë1·³¤Ï¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇBCÆÊÌÚ¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿ÈøÅÄ¹ä¼ù³°Ìî¼ê¡£³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢ÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤òÃæ¿´¤Ë65»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï12ÂÇÀÊ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥í½é°ÂÂÇ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÄÔËÜÎÑÂÀÏºÆâÌî¼ê¤Ï¡¢1·³¤Ç13»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡£2·³¤Ç¤âÂÇÎ¨.227¤ÈÂÇ·â¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÂçºå¡¦ÍúÀµ¼Ò¹â¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿Ê¡ÅÄ¹¬Ç·½õÅê¼ê¤Ï2·³¤Ç10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.13¡£ÅìË®¥¬¥¹¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤Î²ÃÆ£ÎµÇÏÅê¼ê¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÀïÎÏ³°¤Ë¡£°æ¾å°ì¼ù¿·´ÆÆÄ¤«¤éÌî¼êÅ¾¸þ¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¡¢Íèµ¨¤Ï°éÀ®Ìî¼ê¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬¸òÂå¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë2025Ç¯¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¼ã¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£1Ç¯ÌÜ¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢Âç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£2Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊ³µ¯¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë