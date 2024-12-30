¡ÚÌ¡²è¡ÛÍ¥½¨¤ÇÈþ¿Í¤ÊºÊ¡©¡¡¥ª¥Ð¥µ¥ó¤Î¤¯¤»¤Ë¡Ä¡ª¡¡ºÊ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤Î¬Ã¥½÷¤ÎÏÃ
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¿Í¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Î¿´Íý¤Ã¤Æ¡ÖÁê¼ê¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡ÖºÊ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤Î¬Ã¥½÷¤ÎÏÃ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬µö¤µ¤Ê¤¤
¢¦ À¤´Ö¤Î¿Í¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Èþ¿Í¤ÇÍ¥½¨¤Ê±ü¤µ¤ó¡£¥ª¥Ð¥µ¥ó¤À¤È¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À¤è¤ê¤è¤Ã¤Ý¤ÉÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯8·î¡Ë
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£