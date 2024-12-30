Galaxy S24 SC-51E

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1°Ì¡¡Galaxy S24 SC-51E¡ÊSAMSUNG¡Ë

2°Ì¡¡Redmi 12 5G XIG03¡ÊXiaomi¡Ë

3°Ì¡¡Pixel 9 128GB(SoftBank)¡ÊGoogle¡Ë

4°Ì¡¡Pixel 8a(au)¡ÊGoogle¡Ë

5°Ì¡¡arrows We2 F-52E¡ÊFCNT¡Ë

6°Ì¡¡arrows We2 FCG02¡ÊFCNT¡Ë

7°Ì¡¡AQUOS wish4 SH-52E¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë

8°Ì¡¡moto g24¡ÊMotorola Mobility¡Ë

9°Ì¡¡Pixel 9 128GB(au)¡ÊGoogle¡Ë

10°Ì¡¡Pixel 8a(NTT docomo)¡ÊGoogle¡Ë

Galaxy S24 SC-51E

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