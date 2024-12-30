¡Ö¤Í¤§¤Í¤§¡¢²¿¤ÎÉÂµ¤¡©¡×¹¥´ñ¿´¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ú¥Ç¥ê¥«¥·ー¤Î¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¡Û¤Ë¥à¥«¥Ã
ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ÇÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ËÜ¿Í¤¬¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë
º¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏÍ§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ëÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤·¤Ä¤³¤¤¤è¡ª¡ª ¼ÁÌä¹¶¤á¡ª ¥Ç¥ê¥«¥·ー¥¼¥í¤ÎÊÝ¸î¼Ô
¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÅÚÂ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÍè¤ëÊÝ¸î¼Ô¤È¤Ïµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¸åÉÂµ¤¤Î»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ÁÌä¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§momobuta
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Yuki Unagi
¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤ÎÊÔ½¸¤È¤·¤ÆÌó10Ç¯³èÌö¡£½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¤¿¸å¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤¬Î¥¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºßÂðweb¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤äÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²ÈÂ²´Ø·¸¤Î¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£