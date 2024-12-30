¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î£±Ç¯¤òÏÀÅÀÀ°Íý £×ÇÕÍ½Áª¼ó°ÌÆÈÁö¤Î±¢¤Ë»³ÀÑ¤¹¤ë¤³¤ì¤À¤±¤ÎÌäÂêÅÀ
ÆüËÜÂåÉ½¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯¡Á¿ù»³ÌÐ¼ù¡ßÀõÅÄ¿¿¼ù¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡£×ÇÕÍ½Áª¤Ç¤Ï½çÄ´¤ËÇòÀ±¤ò½Å¤Í¡¢Áá¤¯¤âÆÍÇË¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿2024Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£2025Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ù»³ÌÐ¼ù»á¤ÈÀõÅÄ¿¿¼ù»á¤¬¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¿ù»³¡¡2024Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¸µÆü¤Î¥¿¥¤Àï¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢£×ÇÕÍ½Áª¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀõÅÄ¡¡¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢ÇÔ°ø¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤ê¡¢2023¡Á2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÇËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï²Â¶¤ËÆþ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÁª¼ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀï½ÑÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢£×ÇÕÍ½Áª¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
£×ÇÕÍ½Áª¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤¹¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼ photo by Fujita Masato
¿ù»³¡¡Æ±´¶¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î²á¤´¤·Êý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã±È¯¤Î»î¹ç¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤´ü´Ö¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤À¤È¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÂÏÇ¤À¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸ý¤¬Îö¤±¤Æ¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï»¡¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢£×ÇÕ¤Î¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤¬Áý¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¹ñ¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ÆüËÜ¾¡¤Á¤¹¤®¤À¤·¡¢Èô¤Ð¤·¤¹¤®¡£Ã¯¤«¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤Ï¿·¤·¤¤Áª¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡10·î¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÀï¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤Ë1993Ç¯¤Î¥É¡¼¥Ï¤ä1997Ç¯¤Î¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¥Ð¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¨²ñ¤âÁª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°ÊÁ°¡¢µÈÅÄËãÌé¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÆüËÜ¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÂçÊÑ¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÉéÃ´¤ò¸øÊ¿¤ËÊ¬Ã´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÚÃø¤·¤¤£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¶õÆ¶²½¡Û
ÀõÅÄ¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Ã¤È¹ñÆâÁÈÃæ¿´¤ÇÀï¤¦ÂåÉ½Àï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤ª¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ñÆâÁÈ¤Ç......¡×¤È¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤´¶¤¸¤ÏÀµÄ¾¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð2022Ç¯¤Î£Å¡Ý£±Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤È¤«´äÅÄÃÒµ±¤È¤«¡¢²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿ù»³¡¡¹ñÆâÁÈ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁª¼ê¤¬¤³¤³£±¡¢£²Ç¯¤Ç¶ËÃ¼¤Ë¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀõÅÄ¡¡°ì»þ´ü¡¢ÂçÂ´¥Ö¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÂ´¤ÇÂåÉ½¤ËÆþ¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç³¤³°°ÜÀÒ24ºÐ¸Â³¦Àâ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ì¤Ð¡¢ÂçÂ´¤ÎÁª¼ê¤ÏÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤ê¡¢£±¡¢£²Ç¯¤Ç²¤½£¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¡¢¤è¤¯¸À¤¨¤ÐÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎÂç¶¶Í´µª¤¬¤¤¤¤Îã¤À¤±¤É¡¢24ºÐ¤è¤ê¤â¤¦¾¯¤·¾å¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°¤¯¸À¤¨¤ÐÇ¤â¼Ý»Ò¤â²¤½£¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¶õÆ¶²½¤¬Ãø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¿ù»³¡¡²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀõÅÄ¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢º£²ó¤Î£×ÇÕÍ½Áª¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Î°ìÈÖ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂ¾¹ñ¤¬¼å¤¤¤³¤È¡£¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤¬½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¿´ÇÛ¤Ï£±¥ß¥ê¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼å¤¤¤Î¤«¡¢¤È¡£
¿ù»³¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤â¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤âÌÜ¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀõÅÄ¡¡2010Ç¯Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¤Î»þ¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÏÉé¤±¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¥à¡¼¥É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢ËÍ¤ÏÆüËÜ¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬£²¶¯¤Ç¡¢¾¯¤·Íî¤Á¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ì¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤¬¿©¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀªÎÏ¿Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÃ±¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î£±¶¯£µ¼å¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¡Öµ×ÊÝ¤Ï¸Æ¤Ö¤±¤É»°ãø¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤â¤¢¤ê¡Û
¿ù»³¡¡¤½¤Î¿·¤·¤¤ÀªÎÏ¿Þ¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â£´ÀïÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦£µÀïÌÜ¡¢£¶ÀïÌÜ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÀõÅÄ¡¡É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤Á¤ËÅ°¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò?¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦¿ÊÅ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¿ù»³¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÎÍ½Áª¤Ç¤ÏÂç¶¶¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡½¤Î¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤À¤±¤Ç¤â¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¦¡£º£¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â2026Ç¯¤Ë¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£º£¤Î¥Ù¥¹¥È¤¬¤¤¤ÄÊø²õ¤¹¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î27¿Í¤ò30¡Á40¿Í¤°¤é¤¤¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤Ö¤ó¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î´´Éô¤â¡¢º£¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤ÂçÊÑ¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤á¤Æ¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£
ÀõÅÄ¡¡Ëè²ó¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÁ´°÷¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Öº£²ó¡¢»°ãø·°¤Ï¸Æ¤Ö¤±¤Éµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¡×¡Öµ×ÊÝ¤Ï¸Æ¤Ö¤±¤É»°ãø¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢Èà¤é¤Ë²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¿ù»³¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ëµ×ÊÝ¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢°ËÅì½ãÌé¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ëè²ó£³¿Í¤È¤â¸Æ¤ÖÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£º¸¤â»°ãø¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤¬¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¿·¤·¤¤¿Í¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀõÅÄ¡¡¤·¤«¤â¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÉáÄÌ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ë£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤é¡¢Æ£ÅÄ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¢¤¨¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃÏ¾åÇÈ¤ÎÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÛ¿®¤â²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÍè¤Ê¤¤¤±¤É¡ÖÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï......¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤âºÇÂç¸Â¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¡Ú¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¡Û
¿ù»³¡¡»³ËÜ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÀï¤¤¡×¤È¡¢Âç¤²¤µ¤ÊÉ½¸½¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ëÄ°Î¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤ò100¡óÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»º¶È¤ÎÃæ¿´¤ËÆüËÜÂåÉ½¤¬¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï¾¯¤·¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£
ÀõÅÄ¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð£×ÇÕÍ½Áª¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÏÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤â¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤â¾ï¤Ë¼óÅÔ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÇÄê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤È¡¢Ï·ÇÌ¿´¤Ê¤¬¤é2002Ç¯¤Î¤¢¤È¤Î2006Ç¯¡¢2010Ç¯¤Î¤¢¤È¤Î2014Ç¯¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¹¥À®ÀÓ¤â»Ä¤·¤Æ¡¢¡Ö£´Ç¯¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¤³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤ÇÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤Î»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë£´Ç¯¸å¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢´û»ë´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¿ù»³¡¡¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬·óÇ¤¤·¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤È¥Õ¥ëÂåÉ½¤ò°ì½ï¤Ëº®¤¼¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£»³ËÜ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¾å¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢²¼¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾å¤«¤éÀò¤ò¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡¢¤È¡£¤³¤³¤Ë¤â¹Ô¤¤Å¤Þ¤ê´¶¤¬¤¢¤ë¡£
ÀõÅÄ¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Îº¢¤Ï¤µ¤«¤ó¤Ë¡Ö£±¥Á¡¼¥à£²¥«¥Æ¥´¥ê¡½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤âÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁÈ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¡Ö¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢²¾¤Ë¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Ä¤±¤Ï¤¢¤È¤«¤éÍè¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Âç³ØÀ¸Ãæ¿´¤Ç½Ð¤¿¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤¹¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö£±¥Á¡¼¥à£²¥«¥Æ¥´¥ê¡½¡×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤â¤·¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Ä®ÅÄ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢Âç´ä¹ä¸ÞÎØÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤À¤í¤¦¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ù»³¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤¹¤ëºÝ¡¢ÎÙ¤Ë¤Ï»³ËÜ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Âç´ä´ÆÆÄ¤ÎÎÙ¤Ë¤â»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤êÀè¤Ë¥Õ¥ëÂåÉ½¤ËÆþ¤ëÌ·½â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊý¸þÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»³ËÜ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤Î¤«²ñÄ¹¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë