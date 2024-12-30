¥¯¥é¥Ö¾ÃÌÇ¤Ç¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡ÈPRºö¡É¡¡¡ÖËº¤ì¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡ÄÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ø´ê¤¦¡È»ýÂ³²ÄÇ½À¡É ¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
J¥ê¡¼¥°Èá·à¤ÎÎò»Ë¡È¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¾ÃÌÇ¡É
¡¡º£Ç¯¤Ç31Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿J¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Èá·à¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡1993Ç¯¤Î³«Ëë»þ¤Ë¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡Ö²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¡×¤Î¾ÃÌÇ¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢µÛ¼ý¹çÊ»¤Þ¤Ç¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£»ÍÈ¾À¤µªÁ°¤Ëµ¯¤¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÂç»ö·ï¤Ç²¿¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦»³ÆâÎ¼¼£¡¿Á´2²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡Ö¡È¥í¥¹¡É¤Ë2Ç¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤³¤Î´Ö¤Ï»Å»ö¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤º¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ó¤«¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£È¯¸À¤Î¼ç¤ÏÂç¾¾Äª»á¡£1999Ç¯¸µÆü¤Ç¤ÎÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤òºÇ¸å¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¡¢²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°31Ç¯¤ÇÍ£°ì¤Î»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¹õÎò»Ë¤È¸À¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¾ÃÌÇ¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢98Ç¯¤ËÆþ¤ê¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¼¥Í¥³¥ó¤Îº´Æ£¹©¶È¤¬·Ð±ÄÉÔ¿¶¤òÍýÍ³¤Ë¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë¹çÊ»¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¤³¤ì¤ò¾µÇ§¡£Æ±Ç¯12·î2Æü¤ËÎ¾¥¯¥é¥Ö¤Î¹çÊ»¤¬Ä´°õ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Î¾ÃÌÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¡ÖÁ´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¾¾»á¤Ï¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Î¹çÊ»¤ò98Ç¯10·î29Æü¤ÎÄ«´©¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£¡ÖËº¤ì¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¸ìµ¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£¡ÈÁ°Æü¡É¤Î¼ÒÆâÏ¢Íí¤É¤ª¤ê¡¢½Ð¼ÒÄ¾¸å¤Ë½¾¶È°÷¤¬°ì¼¼¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤ë¤È¼ÒÄ¹¤«¤éÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÃ¤Ï¡Ø¿Æ²ñ¼Ò¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¡Ù¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·èÄê»ö¹à¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é5Ç¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ê¿À®ÉÔ¶·¤ÎÀú¤ê¤ò¼õ¤±Âç·¿¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÇÑÉô¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢ÃÄÂÎ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¼õÆñ¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Ç¤·¤ç¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹çÊ»¤òÇ§¤á¤¿²ñ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¤³¤ó¤ÊÎ¢ÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÊóÆ»¸å¤Ë¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹ºÆ·ú¶¨µÄ²ñ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ËËè²ó»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÊÌë¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äÃÏ¸µ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤È¥¯¥é¥ÖÂ¸Â³¤ÎÆ»¤Ï¤Ê¤¤¤«¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Âç¾¾»á¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
±¿Ì¿Åª¤ÊÁ´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä½Ð¸þ
¡¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ëÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô½Ð¿È¤À¤Ã¤¿Âç¾¾»á¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤Ë¼Ò°÷Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊJSL¡Ë¤ÎÅì¼Ç¤Ç1985Ç¯¤«¤é90Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¡£¸½ÌòºÇ½ªÇ¯¤Ë¤Ï1Éô¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï2Ç¯´Ö¡¢¹©¾ì¤ÇÀ¸»º´ÉÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¿·Ê¹¤ÇÁ´Æü¶õ¤Èº´Æ£¹©¶È¤¬J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ë¡£¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡×¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¿·»þÂå¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¡£
¡¡º´Æ£¹©¶ÈËÜ¼Ò¤Î¿Í»öÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤«¤é¡¢Á´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÂç¾¾»á¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°·¤¤¤Ïº´Æ£¹©¶È¤«¤é¤Î½Ð¸þ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¿ÈÊ¬¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤âÆ±¤¸¤¯J¥ê¡¼¥°¤Ë²ûµ¿Åª¤Ç´õË¾¼Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÅì¼Ç¤«¤éÅ¾¿¦¤·¡¢92Ç¯7·î1ÆüÉÕ¤Çº´Æ£¹©¶È¤ËÆþ¼Ò¡£Â¨Æü¡¢Á´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡£Åö»þ30ºÐ¡£²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÊ¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ï¡Ö²¡¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡Æþ¼ÒÅö»þ¤Ï¡¢7¿ÍÄøÅÙ¤È¾®¤µ¤Ê½êÂÓ¤À¤Ã¤¿Á´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¡Ö¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤â¼Ò°÷¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Î¤Ê¤«¡¢Âç¾¾»á¤ÏÁª¼ê¤ÎººÄêÊýË¡Î©°Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¥Õ¥í¥ó¥ÈÅªÌò³ä¤ËËÛÁö¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é2Ç¯´Ö¤Ï¥Á¡¼¥àÅý³ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó±Ä¶È¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤Ï¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿º¢¡¢¡Ø¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¤è¡Ù¤È²ñ¼Ò¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹¤È¤¤¤¦J¥ê¡¼¥°¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤æ¤ê¤«¤´¤«¤éÊè¾ì¤Þ¤ÇºîÀï¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸Ä®¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÇØÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢±Ä¶È²ÝÄ¹¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«°ÕÍß¤¬Ê¨¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤éÃÎ·Ã¤òÇÒ¼Ú¡£Ä®Æâ²ñ¤Î»Ò¶¡¸þ¤±¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Åö»þ¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊPRºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼ÇÛÉÛ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¡È¥¦¥ë¥È¥éC¡É¤Îµ»¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Ø¹»¤ËÅ½¤ì¤Ê¤¤¤«¤È²£ÉÍ»Ô¤Î¿¦°÷¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø²£ÉÍÇ®Æ®¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê»ÔÆâ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î±þ±çÏ¢¹çÂÎ¡Ë¤È¥í¥´¤òÆþ¤ì¤¿¤é²ÄÇ½¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÔÌò½ê¤Ë¤¢¤ë¾®Ãæ¹â510¹»¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÅêÈ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Í¹Á÷Èñ¤Ê¤·¤Ç³Ø¹»¤ÎÍÑÌ³°÷¤µ¤ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥ê¥Î¥¹Ìò°÷¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌò½ê¤Î½ÐÀ¸ÆÏÄó½ÐÁë¸ý¤Ç¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¤È¤Ó´Ý¡Ù¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÅÏ¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¤æ¤ê¤«¤´¤«¤éÊè¾ì¤Þ¤ÇºîÀï¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡¡Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Âç¾¾»á¤â¿È¤Î¿¶¤êÊý¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤ÎÁª¼ê¤Î°ÜÀÒÀè¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼Ê¸¼£»á¡Ê¸å¤ËµþÅÔ¥Ñ¡¼¥×¥ë¥µ¥ó¥¬¤Î¥Á¡¼¥àÅý³çÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡Ë¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò½Ð¤·È´¤³¤¦¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Êºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
NPO¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÈ¿¥¤ä³èÆ°¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Âç¾¾»á¤Ï¸½ºß¡¢ÉÙ»³¶ä¹Ô¤Î»²Í¿¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÃ´ÅöÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢NPOË¡¿Í¡ÖÉÙ»³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÊTSC¡Ë¡×²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¸©Æâ¤ÎÀ¸³¶¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉáµÚ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¿¶¶½¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¾ÃÌÇ¤ÎÈá·à¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Çº£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÈ¿¥¤ä³èÆ°¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¾ÃÌÇ¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë»ö¶È¤Ç¤â°ìÅÙ¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä®¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç»Ò¶¡¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÊÄº¿¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Îã¤òÅÙ¡¹¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÉÙ»³¤Ç¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸åÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤Ê¬Ìî¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¶¥µ»ÃÄÂÎÆ±»Î¤¬½Ä³ä¤ê¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÉ¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÌîµå¤ÎÎ¾Êý¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤âÆ±»þ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Å¤é¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ìÉô³¤³°¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹°Ê¹ß¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¾ÃÌÇ¤Î»öÎã¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¥ì¥¬¥·¡¼¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢ÈþÃÌ¤À¤±¤Ç¸ì¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£Âç¾¾»á¤Î¤è¤¦¤ËÈá·à¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Î»×¤¤¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ï
Âç¾¾Äª¡Ê¤ª¤ª¤Þ¤Ä¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë¡¿1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢85Ç¯¤«¤é90Ç¯¤Þ¤ÇJSL¤ÎÅì¼Ç¤ÇFW¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ëº´Æ£¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡¢½Ð¸þÀè¤ÎÁ´Æü¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÅý³ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó±Ä¶È²ÝÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2003Ç¯¤«¤éÍ¸Â²ñ¼Ò¥·¥å¡¼¥È¤ÇÌÚÂ¼ÏÂ»Ê»á¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2011Ç¯¤Ëº´Æ£Å´¹©¤ØÅ¾¿¦¤·Åìµþ±Ä¶È½êÅ´¹½±Ä¶ÈÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÉÙ»³¶ä¹Ô¤Ë¤Æ»²Í¿¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÃ´ÅöÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢NPOË¡¿Í¡ÖÉÙ»³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÊTSC¡Ë¡×²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¸©Æâ¤ÎÀ¸³¶¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉáµÚ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦»³ÆâÎ¼¼£ / Ryoji Yamauchi¡Ë