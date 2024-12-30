¡Ö0·Ï¿·´´Àþ¡×¤òÄ¶¤¨¤¿!? Ä¹¡Á¤¯À½Â¤¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¼ÖÎ¾·Á¼°5Áª ¸«¤¿ÌÜÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó!!
Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±°ì·Á¼°¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£0·Ï¿·´´Àþ¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅªÌ¾¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê¼ÖÎ¾¤â¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¤È¶å½£¤Ç¤ï¤º¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¹ñÅ´·¿103·Ï
¡¡½éÂå¿·´´Àþ¤Î0·ÏÅÅ¼Ö¤Ï¡¢22Ç¯´Ö¤âÆ±°ì·Á¼°¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£5¼Ö¼ï¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍÀþ¤Î¸¶Ä®ÅÄ¡Ê¸½¡¦Ä®ÅÄ¡Ë±Ø¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¹ñÅ´·¿103·ÏÅÅ¼Ö¡Ê²èÁü¡§PIXTA¡Ë¡£
¢£¹ñÅ´103·ÏÅÅ¼Ö¡Ê1963Ç¯3·î¡Á1984Ç¯1·îÀ½Â¤¡¿20Ç¯10¤«·î¡Ë
¡¡Ä¹´ü´Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¹ñÅ´¤¬À½Â¤¤·¤¿ÄÌ¶Ð·ÁÅÅ¼Ö103·Ï¤Ç¤¹¡£¹ñÅ´½é¤Î¿·ÀÇ½ÄÌ¶Ð·ÁÅÅ¼Ö101·Ï¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤¬Â¿¤¯¤ÆÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤ÈÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£103·Ï¤ÏÅÅÆ°¼ÖÎ¨¤ò²¼¤²¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÇÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤¤ëÅÅ¼Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÒÂ¦4Èâ¡¢Èâ´Ö7¿Í³Ý¤±¡¢¼ÖÃ¼Éô3¿Í³Ý¤±¤Î¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Î¼¼Æâ¹½À®¤Ï101·Ï¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ïÍÑ¤Î¸ºÂ®ÅÙ¤¬3.0km/h/s¤À¤Ã¤¿101·Ï¤«¤é¡¢3.5km/h/s¡Ê¾ïÍÑ¡Ë¡Á5.0km/h/s¡ÊÈó¾ï¡Ë¤È¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¸ºÂ®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç±¿Å¾´Ö³Ö¤òµÍ¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡103·Ï¤Ï1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯¤«¤éÀ½Â¤¤µ¤ì»Ï¤á¡¢·×3447Î¾¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¤è¤ê¹âÀÇ½¤Ç¥¢¥ë¥ß¼ÖÂÎ¤ÎÃÏ²¼Å´ÍÑÅÅ¼Ö301·Ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥¹¥È¹â¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ²¼Å´»ÅÍÍ¤È¤·¤¿103·Ï1200ÈÖÂæ¤¬ÁýÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¤â¸åÈ¯¤Ê¤Î¤Ï1982¡Ê¾¼ÏÂ57¡ËÇ¯¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡¢¶å½£¤ÎÃÞÈîÀþÍÑ103·Ï1500ÈÖÂæ¤Ç¤¹¡£ÃÞÈîÀþ¤ÏÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤Ø¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ²¼Å´ÍÑ¾Ê¥¨¥ÍÅÅ¼Ö203·Ï¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±Ø´Öµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯Îó¼ÖÌ©ÅÙ¤¬Äã¤¤ÃÞÈîÀþ¤Ç¤Ï¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¤½¾Íè¤Î103·Ï¤¬1984¡Ê¾¼ÏÂ59¡ËÇ¯¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢103·Ï¤Ï2024Ç¯¸½ºß¡¢²Ã¸ÅÀîÀþ¡¢ÇÅÃ¢Àþ¡¢ÃÞÈîÀþ¤ÇºÇ¸å¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÞÈîÀþ¤Î1500ÈÖÂæ¤Ë¤ÏËÜ·ÏÎó¤ÇÍ£°ì¤Î¥È¥¤¥ì¤¬ÄÉ²ÃÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä¿··Á¼° ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È1000·Á
¢£µþµÞÅÅÅ´1000·ÁÅÅ¼Ö2ÂåÌÜ¡Ê2002Ç¯2·î¡Á2023Ç¯11·îÀ½Â¤¡¿21Ç¯9¤«·î¡Ë
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤Î1000·Á¡Ê2ÂåÌÜ¡Ë¤â20Ç¯°Ê¾åÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µì1000·Á¡¢700·ÁÅÅ¼Ö¤ÎÃÖ¤´¹¤¨ÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢²÷ÆÃÍÑ¤Ç¤¢¤ë2100·ÁÅÅ¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª19Ç¯´ÖÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿½éÂå1000·Á¤ÈÆ±»þ´ü¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Åö½é¤Ï¿·1000·Á¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µþµÞ1000·ÁÅÅ¼Ö20¡¦21¼¡¼Ö¡ÖLe Ciel¡×¡Ê°ÂÆ£¾»µ¨»£±Æ¡Ë¡£
¡¡Ä¹´ü´ÖÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤¢¤ê¡¢»ÅÍÍ¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐºÂÀÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢1¼¡¼Ö¤Ï¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¡Ü¼ÖÃ¼Éô¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï5¼¡¼Ö¤Þ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£6¡Á15¼¡¼Ö¤Ï¥ª¡¼¥ë¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Ë¡£16¼¡¼Ö¤Ç¼ÖÃ¼Éô¤ÎÊÒÂ¦¤À¤±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥È¤¬Éü³è¤·¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖLe Ciel¡×¤Î°¦¾Î¤¬¤Ä¤¤¤¿20¡¦21¼¡¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ò¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÍÎ¼°¥È¥¤¥ì¤ÈÃËÀÍÑ¾®ÊØ´ï¤âÀßÃÖ¡£±¿Å¾ÀÊ¸å¤í¤ÎºÂÀÊ¤â¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÅ¸Ë¾ÀÊ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Û¤ÜÊÌ¤Î¼ÖÎ¾¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤â1¡Á5¼¡¼Ö¤Ï¥¢¥ë¥ßÀ½¤ÇÅÉÁõ¼ÖÂÎ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ç¡¢°ìÉô¤¬¥·¡¼¥ëÅ½¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢15¡¦16¼¡¼Ö¤Ï¼ÖÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥·¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ17¼¡¼Ö¤è¤êÁ´ÌÌÅÉÁõ¤µ¤ì¡¢µþµÞ¤é¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á°Æ¬Éô¤ÏÅö½éº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ç¡¢20¡¦21¼¡¼Ö¤Ç¤ÏÃæ±û´ÓÄÌÏ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢22¼¡¼Ö¤ÇºÆ¤Óº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Á¤é¤âºÙ¤«¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ñÅ´0·Ï¿·´´Àþ¡Ê1964¡Á1986Ç¯À½Â¤¡¿22Ç¯´Ö¡Ë
¡¡0·Ï¿·´´Àþ¤Ï¡¢1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ï¤»ÅÐ¾ì¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ210km/h¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦½é¤Î¹âÂ®ÀìÍÑÅ´Æ»¤Ç¤â¤¢¤ëÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1¼¡¼Ö¤Ï¡¢°ìÉô¤¬»îºî¼ÖÎ¾1000·ÁCÊÔÀ®¤ò²þÈÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ1986¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯À½Â¤¤Î38¼¡¼Ö¤Þ¤Ç¡¢·×3216Î¾¤¬À½Â¤¤µ¤ì¡¢½é´ü¤Î0·Ï¤Ï¿·Â¤¤·¤¿0·Ï¤ÇÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐ¾¡Àþ¤Èº¬¼¼ËÜÀþ¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¥¥Ï261·Ï
¡¡Âç¤¤ÊÊÑ²½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1974¡Ê¾¼ÏÂ49¡ËÇ¯¤è¤ê¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×Á´ÊÔÀ®¤Ë¿©Æ²¼Ö¤¬Ï¢·ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢1976¡Ê¾¼ÏÂ51¡ËÇ¯¤è¤ê¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤ÎÂ¦Áë¤¬¾®Áë²½¤µ¤ì¤¿1000ÈÖÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢1981¡Ê¾¼ÏÂ56¡ËÇ¯¤è¤ê¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤¬Å¾´¹¼°¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤«¤é¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì2000ÈÖÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Ï¡¢3¿Í³Ý¤±ºÂÀÊ¤Ï¸þ¤¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢È¾¿ô¤¬¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ÈµÕ¸þ¤¤Ç¤·¤¿¡£
JRËÌ³¤Æ»¤ÎÆÃµÞ·Á¥¥Ï261·Ïµ¤Æ°¼Ö¡Ê°ÂÆ£¾»µ¨»£±Æ¡Ë¡£
¡¡0·Ï¤Ï2008¡ÊÊ¿À®20¡ËÇ¯¤Ë°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤âÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡¢¥ê¥Ë¥¢¡¦Å´Æ»´Û¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ËÊÝÂ¸¼ÖÎ¾¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£JRËÌ³¤Æ»¥¥Ï261·Ïµ¤Æ°¼Ö¡Ê1998¡Á2022Ç¯À½Â¤¡¿24Ç¯´Ö¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¶¤ê»Ò¼°µ¤Æ°¼Ö¤ò¡¢¶õµ¤¤Ð¤ÍÂæ¼Ö¤Ë¤è¤ë¼ÖÂÎ·¹¼Ð¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢JRËÌ³¤Æ»¤ÎÆÃµÞ·Á¥¥Ï261·Ï¤Ç¤¹¡£0ÈÖÂæ¤Ï1998¡ÊÊ¿À®10¡ËÇ¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢½¡Ã«ËÜÀþ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2006¡ÊÊ¿À®18¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¾¡Àþ¤Èº¬¼¼ËÜÀþ¤ÎÆÃµÞ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥Ï183·Ïµ¤Æ°¼Ö¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥Ï261·Ï¤¬1000ÈÖÂæ¤È¤·¤ÆÁýÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï789·ÏÅÅ¼Ö¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢0ÈÖÂæ¤È¤ÎÊ»·ë¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼Â¼Á¿··Á¼°¤Ç¤¹¡£ÀÜµÒÀßÈ÷¤â¡¢0ÈÖÂæ¤ÇÈ¾¼¼¤À¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤¬¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤â789·Ï1000ÈÖÂæ¤ÈÆ±¤¸¿··¿ºÂÀÊ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2009¡ÊÊ¿À®21¡ËÇ¯¤Î3¼¡¼Ö¤è¤ê¡¢ÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤¬¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×ºÂÀÊ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¤½¤Î¸å¡¢1¡Á4¼¡¼Ö¤âÁ´ºÂÀÊ¤¬¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×ºÂÀÊ¤ËÊÑ¹¹¡Ë¡£2015¡ÊÊ¿À®27¡ËÇ¯¤Î6¼¡¼Ö¤«¤é¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤¬¿·ÅÉÁõ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2018¡ÊÊ¿À®30¡ËÇ¯¤«¤é¤Î7¼¡¼Ö¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¿··¿¤ÎºÂÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç·¿²ÙÊªÃÖ¤¾ì¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É²þÎÉ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥¾¡¼¥È¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ5000ÈÖÂæ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤Ï¤Þ¤Ê¤¹¡Ê¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡Ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È»ÍÈ¾À¤µª ±óÅ´2000·Á
¢£±ó½£Å´Æ»2000·ÁÅÅ¼Ö¡Ê1999¡Á2024Ç¯¡¿25Ç¯´Ö¡Ë
¡¡ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤òÆîËÌ¤Ë·ë¤Ö±ó½£Å´Æ»¤Î2000·Á¡Ê¤±¤¤¡Ë¤Ï¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤â¤Î¤¢¤¤¤ÀÆ±°ì·Á¼°¤ÇÀ½Â¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤ËÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤21À¤µª¤ÎÅÅ¼Ö¡×¤È¤·¤Æ1999¡ÊÊ¿À®11¡ËÇ¯¤è¤êÀ½Â¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2000·Á¤Ï1000·ÁÅÅ¼Ö¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¼ÖÎ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢1983¡Ê¾¼ÏÂ58¡ËÇ¯¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±óÅ´2000·ÁÅÅ¼Ö¡£¼Ì¿¿¤ÏºÇ¿·¤Î2009¹æ¡Ê°ÂÆ£¾»µ¨»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤ä¤ä·¹¼Ð¤·¤¿Á°Æ¬Éô¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê3Èâ¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¼ÖÎ¾¤Ç¡¢9ÊÔÀ®18Î¾¤¬ºßÀÒ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥É¤ËÇò¤¤¼Ð¤á¥¹¥È¥é¥¤¥×ÅÉÁõ¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢¹¹ð¼ÖÎ¾¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Î2001¹æ¤ÈºÇ¿·¤Î2009¹æ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢2002¹æ¤«¤é¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤¬¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¥Þ¥¹¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2004¹æ¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È9ÀÊ¤ò3Ê¬³ä¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡£2005¹æ¤«¤é¤Ï¡¢¾è¹ßÈâÉÕ¶á¤Î¾²¤¬²«¿§¤ÎÅÉÁõ¤È¤Ê¤ê¡¢¼´ÎÂ¼°Âæ¼Ö¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2006¹æ¤«¤é¤ÏÂ¿¸À¸ì²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿2²èÌÌ±Õ¾½¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯À½¤Î2008¹æ¤«¤é¤Ï¡¢±ó½£Å´Æ»½é¤È¤Ê¤ëLED¹ÔÀèÉ½¼¨Ëë¤òºÎÍÑ¡£¤½¤·¤ÆºÇ¿·2009¹æ¤Ç¡¢Á°¾ÈÅô¤¬½é¤á¤ÆLED¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¾å¡¢É®¼Ô¡Ê°ÂÆ£¾»µ¨¡§¾è¤ê¤â¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ¹´ü´ÖÀ½Â¤¼ÖÎ¾¡×¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëµÏ¿¹¹¿·¤â¤¢¤êÆÀ¡¢º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£