£±£¸£±¿ÍÃæ£²¿Í¤À¤±¤¬µß½õ¡ÄÌ³°Â¶õ¹Á¤Î¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õµ¡Âç»´»ö¡á´Ú¹ñ
£²£¹Æü¸áÁ°£±£±»þ¡¢Á´ÍåÆîÆ»¡Ê¥Á¥ç¥ë¥é¥Ê¥à¥É¡Ë¤ÎÌ³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¡£¾Æ¤±²Ì¤¿µ¡ÂÎ¤ÎÆ¹ÂÎ¤¬¸¶·Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊ´¡¹¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é£³£¹¡¥£µ¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ëÆ¹ÂÎ¤ÎÈøÍãÉôÊ¬¤À¤±£±£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤¬ÄÀÝµ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼ýÍÆ¤·¤¿°äÂÎ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Á´ÆîÌ³°Â¶õ¹Á¤Ç¾è°÷¾èµÒ£±£¸£±¿Í¤ò¾è¤»¤¿Î¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦ÅÓÃæ¤Ë³êÁöÏ©¤Î³°ÊÉ¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ£±£·£¹¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê£²¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸á¸å£±£°»þ¸½ºß¡¢¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢¿È¸µ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£¸£¸¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¹Ò¶õ»ö¸Î¤Ç¿ÍÌ¿Èï³²¤¬ºÇ¤âÂç¤¤Ê»ö¸Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£²£¹Æü¡¢¾ÃËÉÄ£¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¸áÁ°£²»þ£±£±Ê¬¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ£·£Ã£²£²£±£¶ÊØÎ¹µÒµ¡¤Ï¸áÁ°£¹»þ£³Ê¬¤´¤íÌ³°Â¶õ¹Á³êÁöÏ©¤ÇÃåÎ¦¤ò»î¤ß¤¿¡£
ÃåÎ¦²áÄø¤Ç¶õ¹Á³êÁöÏ©¤Î³°ÊÉ¤È¾×ÆÍ¤·¤ÆÎ¹µÒµ¡¤«¤é²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£²ÐºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡ÂÎÈøÍãÉôÊ¬¤À¤±¤¬¼±ÊÌ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÏÂçÇË¤¹¤ë¤«Á´¾Æ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³êÁöÏ©¤ËÀª¤¤¤òÊÝ¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÃåÎ¦¤·¤ÆÈô¹Ôµ¡Æ¹ÂÎ¼«ÂÎ¤ÎÇËÂ»¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÇËÊÒ¤¬¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¾ÃËÉÅö¶É¤Ï¸áÁ°£¹»þ£´£¶Ê¬¤´¤í²ÐºÒ¤òÄÃ°µ¤·¤Æ¾èÌ³°÷£²¿Í¤òµß½õ¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê£±£·£¹¿Í¤ÏÁ´°÷°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤¬¤³¤ÎÆü¡¢À¯ÉÜÀ¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡ËÄ£¼Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÌ³°ÂÎ¹µÒµ¡»ö¸Î´ØÏ¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì³°Â¶õ¹Á´ÉÀ©Åã¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°£¸»þ£µ£´Ê¬»ö¸Îµ¡¤ËºÇ½é¤ËÃåÎ¦µö²Ä¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡þÁ´Ä¹Ìó£´£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈô¹Ôµ¡¡¢£±£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈøÍãÉôÊ¬¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿
¤½¤Î£³Ê¬¸å¤È¤Ê¤ë£¸»þ£µ£·Ê¬¡¢´ÉÀ©Åã¤¬Ä»Îà¤Î°ÜÆ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¼ñ»Ý¤Î·ÙÊó¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¹âÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿»ö¸Îµ¡¤ÏºÆ¤Ó¾å¾º¤·¤ÆÉü¹Ô¤·¤¿¡£Éü¹Ô¤È¤Ï¡¢ÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õµ¡¤¬Àµ¾ïÃåÎ¦¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆºÆ¤ÓÎ¥Î¦¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
Ãæ±û»ö¸Î¼ý½¦ËÜÉô´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö£±²óÌÜ¤ÎÃåÎ¦¤Î»î¤ß¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ»Îà¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁà½Ä¤Ëº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤À¡£¼ÂºÝ¤½¤Î£²Ê¬¸å¤Î£¸»þ£µ£¹Ê¬¤Ë»ö¸Îµ¡¤Îµ¡Ä¹¤Ï¥á¡¼¥Ç¡¼¡Ê¶ÛµÞµß½õ¡Ë¿®¹æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
´ÉÀ©Åã¤ÇÅö½éÃåÎ¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Êý¸þ¡Ê£°£±³êÁöÏ©¡Ë¤ÎÈ¿ÂÐÊý¸þ¡Ê£±£¹³êÁöÏ©¡Ë¤Ç¤ÎÃåÎ¦¤òµö²Ä¤·¡¢»ö¸Îµ¡¤Ï¸áÁ°£¹»þ¤´¤íÃåÎ¦¤ò»î¤ß¤¿¡£Ãæ±û»ö¸Î¼ý½¦ËÜÉô´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£±²óÌÜ¤ÎÉü¹Ô¤¬´°Á´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢¾å¾º¤·¤¿¤È¤³¤í¤ª¤½¤é¤¯µ¡ÂÎ¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ê¡¢´ÉÀ©Åã¤È¶¨µÄ¤·¤Æ´°Á´¤Ë¤ÏÉü¹Ô¤»¤º¤Ë£±£¹³êÁöÏ©Êý¸þÂ¦¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õÎ¹µÒµ¡¤Ï£¹»þ£³Ê¬¤´¤í¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¤ò²¼¤í¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ¹ÂÎÃåÎ¦¤ò»î¤ß¡¢³êÁöÏ©¤òÄÌ²á¤·¤ÆÊ½¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£»ö¸Îµ¡Áà½Ä»Î¤Î¥Ï¥óµ¡Ä¹¤Ï£¶£¸£²£³»þ´Ö¡¢¥¥àÉûµ¡Ä¹¤Ï£±£¶£µ£°»þ´Ö¤ÎÈô¹Ô·ÐÎò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µ¡Ä¹¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£³·î¡¢Éûµ¡Ä¹¤ÏºòÇ¯£²·î¤«¤é¸½ºß¤Î¿¦ÀÕ¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÅÚÉô¤Ï¹Ò¶õÅ´Æ»»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬»ö¸Îµ¡¤Î£²¼ïÎà¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤È²»À¼µÏ¿ÁõÃÖ¤Î²ó¼ý¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ª¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹ñÅÚÉô¤Ï²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò£³£°Æü¡¢¶â±º¡Ê¥¥ó¥Ý¡Ë¶õ¹Á»î¸³Ê¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤³¤ÎÆü»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿µ¡¼ï¤Ï¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ£Â£·£³£·¡Ý£¸£°£°¤Ç£²£°£°£¹Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£Åë¾è¼ÔÌ¾Êí¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸ÎÅö»þ¾èµÒ£±£·£µ¿Í¤È¾èÌ³°÷£¶¿Í¤é·×£±£¸£±¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¿Í£±£·£³¿Í¡¢¥¿¥¤¹ñ¿Í£²¿Í¤À¡£
°ìÊý¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥¿¥¤¤Î¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó¡¦¥Á¥Ê¥ï¥Ã¥È¼óÁê¤Ï£²£¹Æü¡¢¹Ò¶õµ¡ÄÆÍî»ö¸Îµ¾À·¼Ô²ÈÂ²¤Ë°¥Åé¤òÉ½¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Öµ®¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤È¤·¸«Éñ¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤âº£²ó¤Î»´»ö¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ë¸«Éñ¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Á¥Ê¥ï¥Ã¥È¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õÄÆÍî»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤³°Ì³¾Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅë¾èµÒ¤Î²ÈÂ²¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¿Ê¹Ô¾õ¶·¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£