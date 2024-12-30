2003Ç¯Âç³¢Æü¡Ö½ìÂÀÏºvs.¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡×Áá¡¹¤Î½ªÎ»¤ÎÎ¢¤Ç¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¶Á¤¤¤¿SMAP¤Î¡É¾¡ÍøÀë¸À¡É
¤¤¤Þ¤«¤é21Ç¯Á°¤Î2003Ç¯12·î31Æü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢TBS¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë³ÊÆ®µ»¤òÃæ·Ñ¡£¤Ê¤«¤Ç¤âTBS¤¬Êü±Ç¤·¤¿¡ÖDynamite!!¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö½ìÂÀÏºÂÐ¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡×¤ÏÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»î¹ç¤¬Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿23»þ00Ê¬¡Á23»þ03Ê¬¤Î4Ê¬´Ö¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì±ÊüÈÖÁÈ¤¬»ëÄ°Î¨¤Ç¹ÈÇò¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¸µ²£¹Ë¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÂç³¢Æü¤ÎÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£12·î19Æü´©¹Ô¤Î¡Ø³ÊÆ®µ»¤¬¹ÈÇò¤Ë¾¡¤Ã¤¿Æü¡¡2003Ç¯Âç³¢Æü¶½¹ÔÀïÁè¤ÎµÏ¿¡Ù¡ÊºÙÅÄ¾»»ÖÃø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö½ìÂÀÏºÂÐ¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡×¤ÎÎ¢¤Ç
¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤Î1RKO¾¡¤Á¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿TBS¡Ö½ìÂÀÏºÂÐ¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡×¤ÎÎ¢¤Ç¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÜÞ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤É¤³¤í¤«¥Æ¥ì¥Ó½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÁÒÌÚËã°á¤¬¡¢À¤³¦°ä»º¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¤ÎÅì»û¶âÆ²Á°¤Ë¸½¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¸Þ½ÅÅã¤òÇØ¤Ë¡ØStay By My Side¡Ù¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇòºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ëÄ¹Þ¼¹ä¤Ç¤¢¤ë¡£1990Ç¯¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤«¤é¤Î±ÒÀ±Ãæ·Ñ¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò¤Ï¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3¶Ê15Ê¬¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÄ¹¼Ü½Ð±é¤òÍ×µá¤·¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥¿¥³¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½¸À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò¤É¤³¤í¤«NHK¤Ë¤µ¤¨½Ð±é¤òµñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¹Þ¼¤¬¡¢23»þÂæ¤È¤¤¤¦ºÇ¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ë»þ´ÖÂÓ¤ËÅÐ¾ì¤·¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¤è¡Ù¤òÇ®¾§¤·¤¿¤Î¤À¡£ËÜ¿Í¤âËþÂ¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢ÍâÄ«¤Î¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡Ù¡Ê2004Ç¯1·î1ÆüÉÕ¡Ë¤Ï¤³¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ô¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¡¢¥Û¡¼¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿Ä¹Þ¼¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢ËþÂ¤½¤¦¤Ë¡Ö¥ª¥Ã¥·¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£½ÐÈÖ¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿TBS·Ï¤Î¡ÖK-1 Dynamite!!¡×¤Î½ìÂÐ¥µ¥Ã¥×Àï¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹Þ¼¤Î¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°ì·â¤¬¡¢»ëÄ°Î¨Áè¤¤¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Õ
¤³¤³¤«¤é¹ÈÇò¾ïÏ¢ÁÈ¤¬°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë¹¶¤á¤ë¡£ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¡Ø¸Å¤¤Æüµ2003¡¡¹ÈÇò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¥·¥ã¥¦¥È¤·¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ø°©¤¨¤Æ¡Ä²£ÉÍ¡Ù¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡ØÇ½ÅÐÈ¾Åç¡Ù¡¢ËÌÅç»°Ïº¡ØÉ÷Àã¤Ê¤¬¤ìÎ¹¡Ù¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¡Ø¤ª¤ó¤Ê¤Î°ìÀ¸¡Á´À¤Î²Ö¡Á¡Ù¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡ØÇò±À¤Î¾ë¡Ù¤È¡È±é²ÎÂç¸æ½ê¥¾¡¼¥ó¡É¤¬¾ö¤ß¤«¤±¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÊÐ½Å¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤½Å¸ü´¶¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î²Ö
¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ËÆþ¤ë¡£¹ÈÁÈ¥È¥ê¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬¡ØÈþ¤·¤¤ÀÎ¡Ù¤òÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¾ìÆâ¤ò³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬Êñ¤à¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âç¥È¥ê¤ÏSMAP¡£²Î¤¦¤Î¤ÏÁíÇä¤ê¾å¤²210ËüËç¡¢2003Ç¯ºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î²Ö¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¾ìÆâ¤Î¾ÈÌÀ¤¬°ìÀÆ¤ËÍî¤È¤µ¤ì¡¢Çò¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎÇ¯¡¢¼¡½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢´ã¤òÊÄ¤¸¤Æ2003Ç¯¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
ÃæµïÀµ¹¤¬Â³¤¯¡£
¡Öº£Ç¯¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
°ð³À¸ãÏº¤¬¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢´ã¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Áð磲¹ä¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë¡¢º£¡¢²¿¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹á¼è¿µ¸ã¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸À¤¤½ª¤¨¤Æ¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Ï°ìÀÆ¤Ë¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Î±é½Ð¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢SMAP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤¿´°àú¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
SMAP¤Î¡È¾¡ÍøÀë¸À¡É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò»Ë¾å½é¤á¤Æ¿³ºº°÷11¿ÍÁ´°÷¤¬ÇòÁÈ¤ËÅêÉ¼¡¢ÇòÁÈ°µ¾¡¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀï¤¤¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤Ï¡ã¡Ö½ìÂÀÏºvs.¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡×¤¬¡È¹ÈÇòÄ¶¤¨¡É¤Î»ëÄ°Î¨¤òÃ£À®¡ª ³ÊÆ®µ»¤¬¹ÈÇò¤Ë¾¡¤Ã¤¿Æü¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤È¤Ï¡ä¤Ç¸ø³«Ãæ¡£
¡Ö½ìÂÀÏºvs.¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡×¤¬¡È¹ÈÇòÄ¶¤¨¡É¤Î»ëÄ°Î¨¤òÃ£À®¡ª¡¡³ÊÆ®µ»¤¬¹ÈÇò¤Ë¾¡¤Ã¤¿Æü¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤È¤Ï