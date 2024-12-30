¡Ö군백기¡Ê¥¯¥ó¥Ù¥Ã¥¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©K-POP¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ1ÈÖ¿É¤¤´ü´Ö¤«¤â¡Ä
¡Ö군백기¡Ê¥¯¥ó¥Ù¥Ã¥¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡Ö군백기¡Ê¥¯¥ó¥Ù¥Ã¥¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµÁÌ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö군백기¡Ê¥¯¥ó¥Ù¥Ã¥¡Ë¡×¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÊ¼Ìò´ü´Ö¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö군백기¡Ê¥¯¥ó¥Ù¥Ã¥¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö군대¡Ê¥¯¥ó¥Ç¡Ë¡×¡á¡Ö·³Ââ¡×¤È¡Ö공백기¡Ê¥³¥ó¥Ù¥Ã¥¡Ë¡á¡Ö¶õÇò´ü¡×¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ï·³Ââ¤ËÆþÂâ¤·¤Æ¹ñ¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Î·ÝÇ½¿Í¤â·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ê¼Ìò¤Ë½¢¤¯ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿É¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¡Ä¡£
Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö군필자¡Ê¥¯¥ó¥Ô¥ë¥¸¥ã¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¿ä¤·³è¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡ª
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô