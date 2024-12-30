¡Ô½ì¤¬²ÙÊª¤È¶¦¤ËÌëÆ¨¤²¡Õ¡Ô¸¸¤Î¥¿¥¤¥½¥óvs.¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡Õ¡ÄÄÁ»ö·ï¤À¤é¤±¤Î¡Ö¡ì03Ç¯Âç³¢Æü¶½¹ÔÀïÁè¡×ÉñÂæÎ¢
¤«¤Ä¤Æ»ëÄ°Î¨80¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬³ÊÆ®µ»¤Ë¿ô»ú¤ÇÉé¤±¤¿¡ÖÎò»ËÅª4Ê¬´Ö¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉñÂæÎ¢¤ò¡¢12·î19Æü´©¹Ô¤Î¡Ø³ÊÆ®µ»¤¬¹ÈÇò¤Ë¾¡¤Ã¤¿Æü¡¡2003Ç¯Âç³¢Æü¶½¹ÔÀïÁè¤ÎµÏ¿¡Ù¡ÊºÙÅÄ¾»»ÖÃø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ºÙÅÄ¾»»Ö¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë¡¿'71Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡ØÂôÂ¼Ãé¤Ë¿¿¶õ¤òÈô¤Ð¤»¤¿ÃË¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤¬Âè43²ó¹ÖÃÌ¼ÒËÜÅÄÌ÷½Õ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¡¢¡ØÎÏÆ»»³Ì¤Ë´¿Í¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬Âè30²ó¾®³Ø´Û¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ
Ì±Êü3¶É¤¬³ÊÆ®µ»Ãæ·Ñ¤òÊü±Ç
»ëÄ°Î¨Ä´ºº²ñ¼Ò¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬1Ê¬´Ö¤´¤È¤Î½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¡¢ÄÌ¾Î¡ÖËèÊ¬¡×¤Î·×Â¬¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÉáµÚ¤·¤¿1985Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òËÜ¼ÁÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡×¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¡¢YouTube¤äTikTok¤ËÌÔÄÉ¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¤ë¤ÈÈéÆù¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÇ¯Ëö¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ÏÃÊÁ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¹ë²ÚÆÃÈÖ¤¬¼ªÌÜ¤ò¼æ¤¯¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬ÍÉ¤é¤°ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê»ÕÁö¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢21Ç¯Á°¡¢Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¿¿Î¢¤ÎÌ±Êü3¶É¤¬¡¢Â·¤¤¤âÂ·¤Ã¤Æ³ÊÆ®µ»Ãæ·Ñ¤òÊü±Ç¤·¤¿¤Î¤À¡£TBS¤Ï¡ØK-1 Dynamite‼¡Ù¡ÊK-1¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ø¥¤¥Î¥¥Ü¥ó¥Ð¥¤¥¨2003¡ÁÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤ì Ì´¤ò¤â¤Æ¡Á¡Ù¡ÊÃöÌÚº×¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ØPRIDE SPECIAL ÃËº×¤ê2003¡Ù¡ÊPRIDE¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»ö·ï¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£K-1¤òÃæ·Ñ¤·¤¿TBS¤Ï¡¢23»þ¤«¤é23»þ3Ê¬¤Þ¤Ç¤Î4Ê¬´Ö¡ÖËèÊ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ÈÇò¤Î»ëÄ°Î¨¤òÈ´¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥Æ¥ì¥Ó»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢K-1¤Ï¹ÈÇò¤Î»ëÄ°Î¨¤òÈ´¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¡¢Ì±Êü3¶É¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³ÊÆ®µ»ÈÖÁÈ¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¸µ²£¹Ë¤Î½ìÂÀÏº¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤«¤éK-1¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¿Ìä¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
½ì¤¬²ÙÊª¤È¶¦¤Ë¡ÖÌëÆ¨¤²¡×
'24Ç¯4·î6Æü¡¢Âè64Âå²£¹Ë¡¦½ìÂÀÏº¡Ê½ÐÀ¸Ì¾¡¦¥Á¥ã¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ï¥Ø¥ª¡¦¥í¡¼¥¦¥§¥ó¡Ë¤¬Â¾³¦¤·¤¿¡£µýÇ¯54¡£Æ±´üÆþÌç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¼ãÇµ²Ö¡¢µ®Çµ²Ö¤È¤Î½ÐÀ¤¶¥Áè¤ò¤Ø¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í½é¤Î²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¡£¼ãµ®·»Äï¤È¤ÎÌ¾¾¡Éé¤Ï'90Ç¯Âå¤Î³Ñ³¦¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÅì´ØÉô²°¤ÎÉô²°ÉÕ¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¿¦Ì³¤Ë½¾»ö¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï½ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ê²¼Æ¯¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¡Ö´é¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤êÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
½ìÂÀÏº¤¬¶å½£¾ì½ê¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿'03Ç¯½©¡¢ÇîÂ¿¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¡ÖÂç³¢Æü¤Ë¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤ÈÀï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã«ÀîÄç¼£K-1¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥óÂÐ¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡×¤¬¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ëÌÜ¶Ì¥«¡¼¥É¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡Ö½ì¤¬¥¥Ã¥¯¤Î¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¡Ö¿Í¤¿¤é¤·¡×¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÂçÊª¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤òäÆÍí¤·¤Æ¤¤¿K-1ÁÏ»Ï¼Ô¤ÎÀÐ°æÏÂµÁ¤Þ¤Ç¤¬¸ò¾Ä¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï³ÊÆ®µ»¤Î²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤«¡ÖÍèÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï½ì´Ø¤Ç·è¤Þ¤ê¤ä¡×¤È¸ýÀâ¤¤Ë¸ýÀâ¤¯¤È¡¢½ì¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤°¤µ¤ÞÃ«Àî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¡¢Åì´ØÉô²°¤Î½É¼Ë¤Ë¤¢¤ë½ì¤Î»äÊª¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ì¼«¿È¤âÊ¡²¬¶õ¹Á¤«¤éÅìµþ¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤»¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢°úÅÄÅ·¸ù´éÉé¤±¤Î¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¡£È¾¤Ð¶¯°ú¤Ë·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤â¡¢µ¬³Ê³°¤ÎÂç¤¤µ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é³ÊÆ®µ»³¦¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏª½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ¾Íº¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¯¡¢»ÕÁö¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø¡Ô½ìvs.¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡Õ³ÊÆ®µ»¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡ÖÅÁÀâ¤Î£´Ê¬´Ö¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍýÍ³¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2024Ç¯12·î28¡¦2025Ç¯1·î4Æü¹æ¤è¤ê
¡Ô½ìvs.¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡Õ³ÊÆ®µ»¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡ÖÅÁÀâ¤Î£´Ê¬´Ö¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍýÍ³¡×