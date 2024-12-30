¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤Þ¤ÀÀÖ¤Á¤ã¤ó»º¤á¤ëÇ¯¤Ç¡Ä¡×Â³¤¯10ºÐÂ©»Ò¤ÎÏÃ¤Ë5.2Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ö¿ÍÀ¸2½µÌÜ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤é»Ò@¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¼Î¤Æ¤ë¿Í(@ara5c)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³10ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤·¥Þ¥Þ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó»º¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£Â³¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢10ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹Í¤¨¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¤Æ¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤«¡¦»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¡©¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¿Í¤Û¤·¤¤¤«¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤¯¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¤â¤·¤ï¤¬»Ò¤Ë¡ÖËå¤äÄï¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤°¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤¢¤é»Ò@¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¼Î¤Æ¤ë¿Í¤µ¤ó¤Ï10ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤·¥Þ¥Þ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»º¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ë»×¤ï¤ºÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤é»Ò¤µ¤ó¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï½Ð»º¤¬ÄË¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥Þ¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ê¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¥»¥ó¥¹¤ò1ÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖËå¤äÄï¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡©
»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤«¡¦»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¡©¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¿Í¤Û¤·¤¤¤«¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤¯¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤¢¤é»Ò@¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¼Î¤Æ¤ë¿Í¤µ¤ó¤Ï10ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤·¥Þ¥Þ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»º¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ë»×¤ï¤ºÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤é»Ò¤µ¤ó¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÃ¤ËÁ°¿¨¤ì¤Ê¤¯10ºÐÄ¹ÃË¤Ë
¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤Þ¤ÀÀÖ¤Á¤ã¤ó»º¤á¤ëÇ¯¤Ç¡¢¤â¤·¥Þ¥Þ¤¬»º¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é»º¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ä¡Ä¡×
¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£
¤¢ーÄï¤«ËåÍß¤·¤¤¤ó¤«¤Ê¡©
¤Ç¤âÀµÄ¾¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é
¡Ö¥Þ¥Þ¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤òÄï¤«Ëå¤¬Íß¤·¤¤»Ò¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»º¤à¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤È¥»¥ó¥¹¤Ç·è¤á¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¥Þ¥Þ¤¬»º¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é»º¤ó¤Ç¤¤¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤È¤«Â¾¤ÎÍýÍ³¤ÇÌµÍý¤ä¤êÄË¤¤»×¤¤¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡×
¤Ã¤Æ¡£
¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿
»ä¤Ï»ä¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤È¥»¥ó¥¹¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤¹¤´¤¯ÎÏ¶¯¤¯¹ÎÄê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï½Ð»º¤¬ÄË¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥Þ¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ê¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¥»¥ó¥¹¤ò1ÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸2¼þÌÜ¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤¨¤¨»Ò¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¹Í¤¨¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¡×¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë