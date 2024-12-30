¤³¤ì²¿¤Ë¸«¤¨¤ë¡©¤¢¤Ê¤¿¤Î´°àú¼çµÁÅÙ¤¬¤ï¤«¤ë¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Û¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
1. ¿ô»ú¤Î¡Ö8¡×
2. ÍÎ¼°¥È¥¤¥ì
3. ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
4. ¤Î¤¾¤·ê
©¥Þ¥Þ¥ê
1.¿ô»ú¤Î¡Ö8¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡Ö´°àú¼çµÁÅÙ80%¡×
¿Þ·Á¤¬¿ô»ú¤Î¡Ö8¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢´°àú¼çµÁÅÙ¤¬80%¤È¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê´°àú¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ËÁêÅö¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¹Ô¤«¤º³ëÆ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯ÍýÁÛ²È¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´Éô¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´°àú¼çµÁ¤æ¤¨¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤ä¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤º¡¢¤è¤êÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤»þ¤Ë°ìµ¤¤ËÅê¤²¤ä¤ê¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åª¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2.ÍÎ¼°¥È¥¤¥ì¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡Ö´°àú¼çµÁÅÙ60%¡×
¿Þ·Á¤¬ÍÎ¼°¥È¥¤¥ì¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢´°àú¼çµÁÅÙ¤¬60%¤È¤ä¤ä¹â¤á¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Ç´°àú¼çµÁ¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´°àú¼çµÁ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«½Å¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤º¤ÄÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢ÍßÄ¥¤ê¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¶½Ì£¤¬°Ü¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°ìÅÙ¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤ò´°àú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÅ¶¨¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï´°àú¼çµÁ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾å¼ê¤Ë¼ê¤òÈ´¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÅ¶¨¤·¤¿¤ê¥Æ¥¥Èー¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÉ½ÌÌ¾å¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢´°àú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
3.¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡Ö´°àú¼çµÁÅÙ40%¡×
¿Þ·Á¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢´°àú¼çµÁÅÙ¤¬40%¤È¤ä¤äÄã¤á¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ì¤Û¤É´°àú¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÅ¶¨¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡£´°àú¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¼«ÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢Âç¤¶¤Ã¤Ñ¤Ç¤¢¤Þ¤êºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸«¤¨¤ì¤ÐOK¤¯¤é¤¤¤Îµ¤·Ú¤µ¤¬²¿»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´°àú¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯ÅÓÃæ¤ÇÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¯¤·°ã¤¦¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÈ¾¤è¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤è¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¥ëー¥º¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢²¿¤«¤ò¶Ë¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥é¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¥Æ¥¥Èー´¶¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
4.¤Î¤¾¤·ê¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡Ö´°àú¼çµÁÅÙ20%¡×
¿Þ·Á¤¬¤Î¤¾¤·ê¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢´°àú¼çµÁÅÙ¤¬20%¤È¤«¤Ê¤êÄã¤á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï´°àú¼çµÁ¤È¤ÏÄø±ó¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´°àú¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¥¤¥ì¥®¥å¥éー¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¾õÂÖ¤Î¤Û¤¦¤ò¹¥¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´°àú¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¹ÔÆ°¤ä¹Í¤¨¤¬ÊÑ²½¤·¤¬¤Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á´¤ÆÀ°¤Ã¤¿´°àú¤µ¤è¤ê¤â¡¢¸ÄÀÅª¤ÇÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥æ¥Ëー¥¯¤µ¤òµá¤á¤¬¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬µ¤¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤è¤¤¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´°àú¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´°À®¤µ¤ì¤Æ·ä¤¬¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤è¤ê¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¤Êý¤Ë¶¯¤¯°ú¤«¤ì¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë