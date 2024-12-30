Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö·³¤ËÆÃÊÌ¤Ë²·¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÀïÍ§¥Ü¥È¥ë¡Ù¤Î¥Þ¥ªÂæ¼ò¡×¡ÖÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬³¤³°¤«¤é¤Î¹ñÉÐ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ë¾å¥ï¥¤¥ó¡×¤òëð¤Ã¤¿µ¶Êª½Ð²ó¤ë¡¡»àË´¼Ô¤â½Ð¤ÆÅö¶ÉÅ¦È¯
¡¡ÆüËÜ¤Î¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ËÅö¤¿¤ë¡ÖÃæ¹ñ¹ñ²È»Ô¾ì´ÆÆÄ´ÉÍýÁí¶É¡×¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖÃæ¹ñ·³¤äÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¼çÍ×´±Ä£¤Ê¤É¤Ë±ã²ñÍÑ¤È¤·¤Æ²·¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¶¡µëÍÑ¤Î¼ò¡×¤Ê¤É¤Èµ¶¤Ã¤Æ¡¢¸¶²Á¤¬1ËÜÅö¤¿¤êÌó3¸µ¡ÊÌó63±ß¡Ë¤Îµ¶¼ò¤ò1000¸µ¡ÊÌó2Ëü1000±ß¡Ë¤Û¤É¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼òÂ¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹84Å¹ÊÞ¤ò°ìÀÆÁÜº÷¤·¡¢Á´Éô¤Ç13Ëü2000ËÜ¤Îµ¶¼ò¤È¡¢µ¶¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ê¤É¤ÎÊñÁõºàÎÁ9Ëü2000Ëç¤ò²¡¼ý¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼òÂ¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ·³¤ËÆÃÊÌ¤Ë²·¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÀïÍ§¥Ü¥È¥ë¡Ù¤Î¥Þ¥ªÂæ¼ò¡×¡¢¡ÖÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬³¤³°¤«¤é¤Î¹ñÉÐ¤ËÆÃÊÌ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ë¾å¥ï¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Èµ¶¤Ã¤ÆÈÎÇä¡£¤³¤Î¼ò¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤«¤éÆ±Áí¶É¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¼ò¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°û¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Î¶ì¾ð¤äÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï»àË´¤·¤¿¿Í¤Î¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯3·î¤«¤éÆâÄåÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Áí¶É¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¡¢°ìÉô¤Î°ãË¡¤ÊÀ¸»º¼Ô¤äÈÎÇä¶È¼Ô¤¬¡¢ÅÞ¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¡¢·³¸þ¤±¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÆÃÊÌ¡×¡¢¡ÖÆÈÀê¡×¡¢¡ÖÆâÉô¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¼ò¤òÀ½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·1000¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤Î¡ÖÀïÍ§µÇ°¼ò¡×¤Î¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¿È¤Ï3¸µ¤Î¡ÖÇò¼ò¡Ê¤Ð¤¤¤Á¤å¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁÆ°¤Ê¼ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÃæ¹ñ¹ñÌ³±¡¡ÊÀ¯ÉÜ¡ËÆÃÊÌ¶¡µë¼ò¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¼ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥á¥Á¥ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬º®Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò°û¤ó¤Ç»àË´¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ¶¼ò¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Áí¶É¤Ï²¡¼ý¤·¤¿¾ÚµòÉÊ¤Ê¤É¤«¤é¡¢2000ËÜ¶á¤¯¤Î¾ðÊó¤ò³ä¤ê½Ð¤·¹ÔÊýÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£