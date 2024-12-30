ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¹ðÇò¡ÖÉÔ¸þ¤¤Ê¤Î¤è¡×¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤¹¡Ä¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¥°¥ë¥á¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡×¤¬£²£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÈµÚÀî¸÷Çî¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢£²¿Í¤ÏÄ¹Ìî¡¦·Ú°æÂô¤Ç¥°¥ë¥áÃµ¤·¡£ÃÏ¸µ¤Î½»¿Í¤Ë¿Ò¤Í¡¢Á¦¤á¤é¤ì¤¿¤½¤ÐÅ¹¤òÌÚÂ¼¤¬¼«¤é»£±Æ¸ò¾Ä¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç£²¿Í¤Ï¡Ö¤¨¤ÓÅ·¤ª¤í¤·¤½¤Ð¡×¤ò´®Ç½¡£¤Þ¤º¡¢¤¨¤Ó¤ÎÅ·¤×¤é¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ÌÚÂ¼¤Ï»×¤ï¤ºÎÙ¤ËºÂ¤ëµÚÀî¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö¤¦¤ó¤Þ¤Ã¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Ð¤ò¤¹¤¹¤Ã¤¿¸å¤Ï¡Ö¼êÂÇ¤Á´¶¤¹¤²¡¼¡£¤¦¤Þ¤¤¡×¤È´¶·ã¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÛ¡¹¤È¿©¤ÙÂ³¤±¡¢´°¿©¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¿©¥ê¥Ý¡¢ÉÔ¸þ¤¤Ê¤Î¤è¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£µÚÀî¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©ÆÀ°Õ¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡Ø¤¦¤Þ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿£Í£Ã¡¢¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÀß³ÚÅý¤Ï¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£