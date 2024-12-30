´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥í½éÂÇÅÀ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¼Õºá¤â¡Ä¾Ð´é¤Î²¸»Õ¡Ö100ËüÇ¯Áá¤¤¤è¡×
Å·Ã«½¡°ìÏº»á¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Ë2·³¤ÇÅðÎÝ²¦¡Ä3Ç¯ÌÜ¤Ë1·³½é¾º³Ê
¡¡Áö¹¶¼é3Çï»ÒÂ·¤¦³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¸µ¹Åç¤ÎÅ·Ã«½¡°ìÏº»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î2004Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ1·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£½Ð¾ì5»î¹çÌÜ¤Ë½é¥¹¥¿¥á¥ó¡õ½é°ÂÂÇ¡¢7»î¹çÌÜ¤Ë½éÅðÎÝ¡¢8»î¹çÌÜ¤Ë½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï10»î¹ç¡¢11ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.182¡¢1ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¤¤¤·Ð¸³¡£²¸»Õ¤ÎÆâÅÄ½ç»°1·³¥Á¡¼¥ÕÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ö100ËüÇ¯Áá¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ì·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å·Ã«»á¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î2003Ç¯¡¢2·³¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢Áö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï4³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿ÂÇÎ¨¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï.266¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢6ËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£ÅðÎÝ¤Ï27¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¡Ê2002Ç¯¡Ë¤¬2·³¤Ç40ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ž¤±³¤Î¤è¤¦¤ÊµÞÀ®Ä¹¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¸«¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦1Ç¯ÌÜ¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤«¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë2Ç¯ÌÜ¤ÎºÇ½é¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡27ÅðÎÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê2·³´ÆÆÄ¤Î¡ËÌÚ²¼¡ÊÉÙÍº¡Ë¤µ¤ó¤¬Á´Éô¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÁö¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤·¡¢²¿µå°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤±¤È¤«¡¢ÅðÎÝ¤Î´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢À®¸ùÎ¨¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2·³¤Ç¤Ï3Ç¯ÌÜ¤â¡Ê42ÅðÎÝ¤Ç¡ËÅðÎÝ²¦¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1·³¤Ç¤Ï¡Ê2010Ç¯¤Î18ÅðÎÝ¤¬ºÇ¹â¤Ç¡Ë¤½¤ì¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ë¥Û¥ó¥È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î2·³¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë°ìµ¤¤Ë´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£3Ç¯ÌÜ¤Ï½é¤á¤Æ1·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤âŽ¤ºÇ½é¤«¤é1·³¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡Ä¡Ä¡£1Ç¯ÌÜ¤Î³«ËëÁ°¤Î¶µ°é¥ê¡¼¥°¤Ç¡Ê¥À¥¤¥¨¡¼¤Î¡ËÀÆÆ£ÏÂÌ¦¤µ¤ó¤Îµå¤¬¥´¡¼¥Ã¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢1·³¤ÏÁ´°÷¤¬¥´¡¼¥Ã¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£2·³¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£1·³¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.133¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î´ü´Ö¤Ë1·³¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Å·Ã«»á¤Ï2·³¤ÇÀº¿Ê¤ò½Å¤Í¡¢8·î²¼½Ü¤Ë1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö2·³¤Î±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¯Æü¤Ë¹Åç±Ø¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²¿¤«°¤¤¤³¤È¤·¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½Ð¤¿¤é¡ØÌÀÆü¤«¤é1·³¤¸¤ã¡£ÎÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï1·³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï10Æü´Ö¤¯¤é¤¤¡£¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ËÌÚÂ¼ÂóÌé¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢ÂóÌé¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é2·³¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£
±¦ÂÇ¤Á¤Î¥µ¥¤¥ó¤Çº¸Ãæ´Ö»°ÎÝÂÇ¡Ä¥×¥í½éÂÇÅÀ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡8·î20Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Åç¡Ë¤ËÂåÁö¤Ç½é½Ð¾ì¡£Íâ21Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÂåÁö¤Ç½Ð¤ÆÃæ·ø¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢9²óÎ¢¤Ë½éÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µð¿Í¡¦»°Âô¶½°ìÅê¼ê¤ÎÁ°¤ËÆó¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦°¤¤ÊÊ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¥®¥ã¥óµÍ¤Þ¤ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ç¤·¤¿¡×¡£4»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î29Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¡È²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡É¤ÎÆ£Àîµå»ùÅê¼ê¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌîÂ¼¸¬ÆóÏºÆâÌî¼ê¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡ØÀäÂÐŽ¤½éµå¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µå»ù¤µ¤ó¤Î½éµå¡¢³°¥Ô¥Ã¥¿¥Ô¥¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¸Ç¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¡¢ÀäÂÐÌµÍý¤È»×¤Ã¤Æ¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊËÞÂà¤·¤Æ¡Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡Ø¿¶¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£Íâ8·î30Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ10·î¤ËºÆ¤Ó1·³¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï1·³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¾¯¤·¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢½é¥Ò¥Ã¥È¤âÂÇ¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡10·î3Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Åç¡Ë¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½é¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÀèÈ¯¡¦¿ù»³Ä¾µ×Åê¼ê¤«¤é¥×¥í½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Íâ4Æü¤ÏÂåÁö¤«¤éÃæ·ø¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢ÂÇÀÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºå¿À¡¦°æÀî·ÄÅê¼ê¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¡È¤µ¤ì¤¿¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£10·î7Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö6ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¤Æ¡¢6²ó¤ËÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç½éÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³Î¤«¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈÆóÎÝ¤Ç±¦ÂÇ¤Á¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÜÃã¶ìÃã¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æº¸Ãæ´Ö¤Ë¥Ô¥å¡¼¥ó¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±¦ÂÇ¤Á¤Î»Ø¼¨¤Ê¤Î¤Ë¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£½éÂÇÅÀ¤Î´î¤Ó¤è¤ê¤â¥µ¥¤¥ó¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£»î¹çÃæ¤Ë¹Êó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤â¡Ø¥µ¥¤¥óÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ê¥Á¡¼¥ÕÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Î¡ËÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥È¥ó¥È¥ó¤ÈÃ¡¤«¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡Å·Ã«»á¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éŽ¤¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡ØÂÇÅÀ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡²¿¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¡¡ª¡¡100ËüÇ¯Áá¤¤¤è¡£ÁÇÄ¾¤Ë¡ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡£ÆâÅÄ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÚ²¼¤µ¤ó¡£·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÆâÅÄ¤µ¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë