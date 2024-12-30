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Daily Mail. Flat Earther travels all the way to Antarctica to put his theory to the test - only to realise our planet is very much round. December 18 2024