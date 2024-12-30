¡Úº£Ç¯¤â¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Û¤³¤ì¤¾ËÜÅö¤Î¡Ö100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡Ä¡×¡© ¡¡2025Ç¯¤â¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ç¡ÖÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡×¤ÎÍ½´¶
¹ñÆâ¤Ç¤ÎË¡Îá°ãÈ¿
¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ë¤ª¤±¤ë»þÂå¤ÎÊÑ²½¡£¤½¤ÎÁ°Ãû¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡¢2024Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2024-2025¤Ëµ±¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¤ò¤ß¤ë¡¡Á´87Ëç
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
2025Ç¯¤â¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ç¡ÖÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡×¤ÎÍ½´¶¡©
23Ç¯Ëö¤ËÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ë¤è¤ë·¿¼°»ØÄê¤ÎÇ§¾ÚÉÔÀµÌäÂê¤¬¡¢¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ÉÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤¿¡£
¹ñ¤¬Äê¤á¤¿Ç§¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë»î¸³¤¬¡¢¥á¡¼¥«¡¼¼ÒÆâ¤ÇÅª³Î¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼ÂÂÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÈÎÇä¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÂç¤¤Ê¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼Õºá²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¤Ï°ÂÁ´À¤ÏÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤È¤Î¸À¤¤Ìõ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÏÀÅÀ¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡Îá½å¼é¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æü»º¤Ê¤É¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¡¢²¼ÀÁË¡¤Ø¤ÎÄñ¿¨¤òµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï»ö¼Â³ÎÇ§¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¤¬¿ôÃû±ß¤«¤é¿ô½½Ãû±ß¤Ë¤Þ¤ÇµðÂç²½¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀÈ¼å¤µ¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬º£¡¢¡Ö100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î»º¶È¹½Â¤ÊÑ³×¡×¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä´Ö°ã¤¨¤Ð¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¹Ô¤¯Ëö¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÇö¤Ã¤¹¤é¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢µðÂç¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¤·¤¿¼«Æ°¼Ö»º¶È¤òÂç¤¤¯¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤à¿Í¤¿¤Á¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡Ä¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡Ê¿·¤·¤¤»þÂå¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤¬¼«Æ°¼Ö»º¶È³¦¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð²á¤®¤À¡£¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¤½£¤À¡£
²¤½£µ¯ÅÀ¤ÎESGÅê»ñ¥Ð¥Ö¥ë
¤Þ¤º¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ç³ÈñÉÔÀµ¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓ°²½¤«¤é¤ÎV»ú²óÉü¤ÎÁÀ¤¤¡¢EV¥·¥Õ¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤Î´ØÏ¢ÉôÉÊ¤Î¹ØÇã¤òÌÀ¸À¤·¡¢EV¥·¥Õ¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢COP21¡Ê¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ßÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡Ë¤Ç¤Î¥Ñ¥ê¶¨Äê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇµÞÂ®¤ÊEV¥·¥Õ¥È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Í½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÅÒ¤±¤Ë½Ð¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¤â¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ç¡ÖÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡×¤ÎÍ½´¶¡©
¤³¤¦¤·¤¿À¤´Ö¤ÎÆ°¤¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ÊÅö»þ¥À¥¤¥à¥é¡¼¡Ë¤äBMW¤Ï¡¢EV¥·¥Õ¥È¤ò¾¯¤·²£ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬2020Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤ß¤Æ¡¢¼ÒÆâÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬Äó¾§¤·¤¿CASE¤À¡£¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¢¼«Æ°±¿Å¾¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡¢ÅÅÆ°²½¤È¤¤¤¦Âç¤¤¯4¼´¤¬Ê£¹çÅª¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤«¤é¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¡¢²¤½£Ï¢¹ç¤Î¼¹Ì³µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢²¤½£¥°¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥ëÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤½¤³¤ËÃæ¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÎESGÅê»ñ¥Ð¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¡£
ESGÅê»ñ¤È¤Ï¡¢ºâÌ³¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ä¶¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Åê»ñ¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¥Æ¥¹¥é¤äÃæ¹ñÃÏ¾ìEV¥á¡¼¥«¡¼¤¬¾å¼ê¤¯¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿·Á¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆ°¤
¤½¤·¤Æ2020Ç¯Âå¤Ï¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¶¼°Ò¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐESGÅê»ñ¤Ë¤è¤ë¹Ô¤²á¤®¤¿EV¥·¥Õ¥È¤ÏÄ´À°´ü¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
2025Ç¯¤â¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ç¡ÖÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡×¤ÎÍ½´¶¡©
°ìÊý¤Ç¡¢CASE¤Ë¼¡¤°¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¸ì¤È¤·¤Æ¡¢SDV¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥ô¥£¡¼¥¯¥ë¡Ë¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÀ¸À®AI¤¬Íí¤à¡£
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡Ê¿Æ²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡Ë¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¥¦¥§¥¤¥â¤¬¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀè¹Ô³«È¯Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï»ö¼Â¾å¤Î²ãÄ¢¤Î³°¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢SDV¤Ë¤·¤Æ¤âÀ¸À®AI¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¤³¤ì¤é¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÊÑ³×¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹ÈÎÇä´ë¶È¤ÎºÆÊÔ¤È¤¤¤¦Âç¼ê½Ñ¤Ø¤ÎÃå¼ê¤Ë¤Ï¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥ì¥«¥í¤ä¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥Æ¥£¥¢1¤Ë¤è¤ë¹çÊ»¡¦Çã¼ý¤¬¿Ê¤ß¡¢¤Þ¤¿ÃæÅì·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬±Ñ¹ñ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¾èÍÑ¼ÖÉôÌç¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È³¦¤Î»ñËÜÂÎ·Ï¤ËÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬µ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤Î¡¢CASE¤äESGÅê»ñ¥Ð¥Ö¥ë¤ò²á¤®¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñÅ¾´¹¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÍÙ¤ê¾ì´¶¡×¤¬¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö»º¶È³¦¡£
ÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î±Æ¶Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ÇÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£