Æ»Ê¸¶µÂçÉÕ¤¬¸½¹»Ì¾¤Ç½é¾¡Íø¡Ä£Æ£×µÈÅÄÍº»¤¬ÀèÀ©¡õ·è¾¡ÃÆ¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼ Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢ Âè£±Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡Æ»Ê¸¶µÂçÉÕ£²¡Ý£±¿Àºë¡Ê£²£¹Æü¡¦Ê¼¸Ë¤¤¤Ö¤¤Î¿¹µåµ»¾ì¤Û¤«¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¡¢£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££³£²ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎËÌ³¤Æ»ÂåÉ½¡¦Æ»Ê¸¶µÂçÉÕ¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤Î¿Àºë¡Êº´²ì¡Ë¤ò£²¡½£±¤Ç²¼¤·¡¢£´Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¡£ÀèÀ©ÃÆ¤Î£Æ£×µÈÅÄÍº»¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê£Á£Ô¡Ë£²Ê¬¤Ë¤â·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢£²£±Ç¯¤ËÆ»Ê¸¶µÂçÌÀÀ¶¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¸½¹»Ì¾¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤¤ç¤¦£³£°Æü¤Î£²²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÍê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤¬¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡££Ð£ËÀïÆÍÆþ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¸åÈ¾£Á£Ô£²Ê¬¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¿ÈÄ¹£±£·£±¥»¥ó¥Á¤ÎµÈÅÄÍ¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡Ö¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¤¤±¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹â¹»¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡ÖÆ¬¡×¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£¶¤¬¾®¤µ¤¯·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÁ°È¾£µÊ¬¤ËµÈÅÄÍ¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤éÍø¤Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¹¬ÀèÎÉ¤¯£±ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤¿¡£¡ÖÁ°È¾ÅÓÃæ¤«¤éÁê¼ê¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È£Í£ÆÁ¾ÉôÈÞ²ÃÎ¤¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢£³£³Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¹¶·âÌÌ¤ÏËÍ¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÀ¿ô¤Ï¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÀ¶Ìî·±Ì÷´ÆÆÄ¡Ê£´£²¡Ë¡£µÈÅÄÍ¤Î£±¥È¥Ã¥×¤«¤é£Æ£×À®ÅÄºéÍö¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¤Î£²¥È¥Ã¥×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¸½¹»Ì¾¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤Ë¡ÖÅÁÅý¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¿À¸Í¹°ÎÍ¡£Á´¹ñ¤ÎÍË¾Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥¥ã¥ó¥×¡Ê£±£°·î¡¢Ê¡Åç¡Ë¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬£²¿Í¤¤¤ë¤Ê¤É¸ß¤¤¤Ë¹¶·âÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤¤³Ð¸ç¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¦¤Á¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¶Ìî´ÆÆÄ¡£µÈÅÄÍ¤â¡Ö¹¶·â¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£¼ºÅÀ¤·¤Æ¤â¡¢ÇÜ¤ÇÅÀ¿ô¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥Õ¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀ©¤Ç¤Ï²áµî£¶ÅÙ½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±¾¡»ß¤Þ¤ê¡£ÃÏ¸µ¹»¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡È¥¢¥¦¥§¡¼¡É·èÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡ÊÅç»³¡¡ÃÎË¼¡Ë