£Ê£±Ä®ÅÄ¤Î·ãÆ°¥·¡¼¥º¥ó¡¡¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ÎÄ¹½÷¡¡¼êµ¤Ç¸ì¤ëÁÇ´é¡Ö¼«Ê¬¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤¿Í¡×
¡¡£²£°£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î£Ê£±¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢½éÄ©Àï¤ÎÄ®ÅÄ¤¬ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢£Ê£²¤«¤é¤Î¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë£³°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤½¤Î¸ÀÆ°¤Ê¤É¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢»þ¤Ë£Ó£Î£ÓÅù¤Ç¤Ï±ê¾å¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½é¤Î£Ê£±¤Ç½Å°µ¤äÈãÈ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡ÈºÇ¶¯¤Î¿·»²¼Ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤ÎÄ¹½÷¡¦¹õÅÄÈÞÍû¡Ê¤¤ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë¼êµ¤ò´ó¤»¡¢·ãÆ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿Éã¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡ÌÖÌîÂç°ìÏº¡¢¶âÀîÍÀ¡Ë
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡º£Ç¯£±Ç¯¡¢¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾Àï¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££¹³ä¤¬¶ì¤·¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢£±³ä¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡Éã¤¬¥×¥í¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÉã¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Éã¤Ï¡Ê·»¤È»ä¡Ë£²¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÂç³Ø¤Þ¤Ç½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¿Æ¤ÎÀÕÌ³¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï»ä¤â¤¹¤Ç¤Ë¡¢½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤ì¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤È¸À¤¦¿Í¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤«¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÌîË¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯²á¤´¤»¤Æ¡¢Êì¿Æ¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬£±ÈÖ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡Ê»Ò¶¡¤Î»þ¤Ï¡Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÅÚÆü¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤Ç²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£»Ò¶¡Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾®¤µ¤¤»þ¤ÏËèÆü¥ì¥´¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¤È¤«¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ²±¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£°ÂÄê¤ò¼Î¤Æ¤Æ¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤ó¤À¡¢¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÀèÀ¸¤Î»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°Õ¼±¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¡¢Éý¤ä¼Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿À·Ð¼Á¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£ËèÆü¡¢£±²ó¤ÏÌÜ³Ð¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿²¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Éã¤Ï¤È¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¥á¥â¤·¤Ê¤¤ãµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ß¤á¤Æ¤¹¤°¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥á¥â¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¥á¥â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÊÂ¤ß°Ê¾å¤Ë·ÑÂ³ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æü¡¹¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼è¤ê¤¿¤á¤Æ¡¢º£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤«¡¢¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ëè»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ç¡¢²È¤Ë¤â¿ÀÃª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ÎÃå¤Æ¤¤¤¯Éþ¤ä»þ·×¤âÁ´ÉôÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥ê¥¢¥ë¡Ê¸½¼Â¡Ë¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦Á´Éô¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¿ÀÍê¤ß¤â¤·¤Æ¡¢±¿¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¹Í¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ë¹â¹»¤Î»þ¤â¡¢ÈãÈ½¤¬¡Ê£Ó£Î£ÓÅù¤Ç¡ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Êº£Ç¯¤Ï¡ËÎÌ¤È¤«È¿¶Á¤Ï·å°ã¤¤¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡£»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡¢¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àº¿À±ÒÀ¸¾å¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ê¥Í¥Ã¥È¤ò¡Ë¸«¤Ê¤¤Æü¤âºî¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤âÀ¤ÏÀ¤ÏÂç»ö¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Éã¤È¤âµ»ö¤äÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÀ¼¤ÎÏÃ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤Î¤¬²ÈÂ²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÖºÇ½é¤ËÈãÈ½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂçÀï¢¨¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍÊ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥ë¡¼¥ëÆâ¤Î¤³¤È¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¶µ°é¼Ô¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÉã¤Ë¤â¿®Ç°¤â¤¢¤ë¡£Ã¯¤è¤ê¤âÄ¹¤¯³ØÀ¸¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿®¤¸¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¤¹¤Ù¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ç°Õ¿Þ¤È¤Ï°ã¤¦µ»ö¤¬½Ð¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢²Ð¼ï¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬£±ÈÖ¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤ª¸ý¥Á¥ã¥Ã¥¯¤À¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡¢¼þ¤ê¤òÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤¿Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç¤Ï£Ù£ï£õ£ô£õ£â£å¤Ç¡Ö¥¼¥ë¥Ó¥¢¡×¤Ã¤Æ¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¡ÊÂÐÀïÁê¼ê¤Î¡ËÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡£¡Ê»î¹çÁ°¤Ë¡Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î·èµ¯½¸²ñÆ°²è¤ò¤ß¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²¿»þ´Ö¤âÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ê¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤´Ö¤«¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉã¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÝ¤¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤È¤«¿ÆÉã¥®¥ã¥°¤Ð¤Ã¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ»þÂå¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·Á³¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·Á³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ë¤Ï¡Ê³ØÀ¸»þÂå¤â¡ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Ë½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¸¶°ø¤ò°ì½ï¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ä·»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤´¤¤Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò»ä¤Ë¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Îéµ·¤È¤«°§»¢¤Ë¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¤¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤òËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤À¡¢£´¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤´¶¤ä¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë½õ¤±¹ç¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ»þÂå¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹â¹»´ÆÆÄ»þÂå¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Éã¤Ï¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÉÂ±¡¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Î¿©ºà¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ÎÀ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ£²£°£°¿ÍÊ¬¤°¤é¤¤¤Î¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ¤ËÂç¤¤¤Æé¤Ç¡£¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¿¦°÷¤µ¤ó¤âÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤ê¡¢Àè¤Ë³Ø¹»¤Ë¡£¤³¤ì¤ÏÊì¤Î»Å»ö¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢±óÊý¤«¤é¿Ê³Ø¤·¤¿À¸ÅÌ¤ò´Þ¤á¡¢Ìó£²£°£°¿Í¤ÎÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¡£¼é¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤âº¬¤Ã¤«¤é¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÚÃí¡ÛÄ®ÅÄ¤ÎÅ·¹ÄÇÕ£²²óÀï¡¦ÃÞÇÈÂçÀï¡á£¶·î£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä®ÅÄ¤Î£²Áª¼ê¤¬¹üÀÞ¤·¤¿¡££Ð£ËÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¸å¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÉé½ý¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÞÇÈÂç¤Î¥ì¥¤¥È¥¿¥Ã¥¯¥ë¡ÊÃÙ¤ì¤Æ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¹¤ë´í¸±¥×¥ì¡¼¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¹³µÄ¡£Âç³ØÀ¸¤«¤é·É¸ì¤ò»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈãÈ½³Ð¸ç¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¾¡¤Ã¤¿Éé¤±¤¿°ÊÁ°¤Ë¡¢²ø²æ¿Í¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Áª¼êÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÏÄ®ÅÄ¤Ë¤â¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¹õÅÄ¡¡¹ä¡Ê¤¯¤í¤À¡¦¤´¤¦¡Ë£±£¹£·£°Ç¯£µ·î£²£¶Æü¡¢»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡££µ£´ºÐ¡£ÅÐÊÌÂçÃ«¡Ê¸½¡¦ËÌ³¤Æ»ÂçÃ«¼¼Íö¡Ë¤«¤éÂçÂÎÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢¼ç¤Ë£Ä£Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Â´¶È¸å¤Ï¥Û¥Æ¥ë¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£¹£´Ç¯¤ËÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡££¹£µÇ¯¤Ë´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¡¢ÁíÂÎ£²ÅÙ¡¢Áª¼ê¸¢£³ÅÙ¡¢¹â±ßµÜÇÕ£Õ¡½£±£¸¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç£²ÅÙÍ¥¾¡¡££²£°£°£¶Ç¯¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ£Óµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ê¸½£Ê£Æ£Á£Ð£ò£ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë¤ò¼èÆÀ¡££²£³Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÄ®ÅÄ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯£Ê£²¤òÀ©¤·¤Æ£Ê£±¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£