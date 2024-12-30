¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¡¡Íèµ¨3Ç¯ÌÜ¤ÎÁ¾Ã«¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£2·å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡¢Íèµ¨3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ¾Ã«¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ¾Ã«¤Ï¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£2·å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¡Ê¼ÂÎÏ¤Ï¡Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡Á¾Ã«¤Ïº£µ¨20»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤Ç119¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î7¾¡¡Ê11ÇÔ¡Ë¡£¸òÎ®Àï´ü´ÖÃæ¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç±¦¼êÍîì¡Ê¤æ¤¦¤³¤¦¡Ë¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦34¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£º£µ¨¤Þ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¿·»Ø´ø´±¤â¡¢¡Ö¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èº¸ÏÓ¤ÎÀ®Ä¹¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡´û¤ËÍèµ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤ÏµÜ¾ë¤ËÆâÄêºÑ¤ß¡£FA¤Ç¿·²ÃÆþ¤Î¶åÎ¤¤äÅÄÅè¡¢»³²¼¤é¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Ãæ¤Ç¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¥«¡¼¥É½éÀï¤òÂ÷¤»¤ëÅê¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¯¤í¤à¡£¡Ö½õ¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤¬¡£°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¡È¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ë¤ó¤À¡É¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤ß¤ó¤ÊÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢º£µ¨5°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¤Ø¡¢Áª¼ê¤Î°ÕÍß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Á¾Ã«¤â¡Ö°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢µÜ¾ë¤òÄ¶¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏµÜ¾ë¤Î¼¡¤ËÍê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡¡¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë