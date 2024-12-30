¡ÚÂ¹º¹ÊÌ¡ÛÂ©»Ò¤Ë¤À¤±¡È¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÃù¶âÈ¢¡É¤òÂ£¤ëµÁÊì¡ª¡©¤½¤ì¤ò¸«¤¿µÁÉã¤Î¡Ú°ì¸À¡Û¤Ë¡Ä¡Ø¤Ò¤É¤¹¤®¡Ù¢ÍµÁÊì¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡
·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Í½¹ð¤Ê¤·¤Ë²È¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µÁÊì¤ÎÌäÂê¤Ê¹ÔÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤ÊÂÐ½èË¡¤¬¤è¤¤¤Î¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤ÎÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÉ×¤È¤È¤â¤Ë¡¢»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤Ï²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÁÊì¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÄíÆâ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤·¡¢°ì½ï¤ËÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î½ÅÍ×À¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Í¥¤·¤¯¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³Æ²ÈÄí¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¶ñÂÎÎã¤ò¤¢¤²¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤¬µÁ·»¤Î»Ò¤Ë¤Ï¹âµé¤ÊÍÎÉþ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
»ä¤¿¤Á¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤ÏÇö±ø¤ì¤¿ÆÚ¤ÎÃù¶âÈ¢¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈµÁÉã¤¬¡Ø¤³¤ì¤ò¼ïÁ¬¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ5±ß¶Ì¤òÃù¶âÈ¢¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ø¤Ò¤É¤¹¤®¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹¹¤Ê¤ë³Êº¹¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
²ÈÄí¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¶³¦Àþ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤â¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
Í½¹ð¤Ê¤·¤Ë²È¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µÁÊì¤ÎÌäÂê¤Ê¹ÔÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤ÊÂÐ½èË¡¤¬¤è¤¤¤Î¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë
µÁÊì¤ÎÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÉ×¤È¤È¤â¤Ë¡¢»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤Ï²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×¤Ø¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ
µÁÊì¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÄíÆâ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤·¡¢°ì½ï¤ËÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¦Í
µÁÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î½ÅÍ×À¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Í¥¤·¤¯¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³Æ²ÈÄí¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¶ñÂÎÎã¤ò¤¢¤²¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀ³Î¤Ê¶³¦Àþ¤ò
¡ÖµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤¬µÁ·»¤Î»Ò¤Ë¤Ï¹âµé¤ÊÍÎÉþ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
»ä¤¿¤Á¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤ÏÇö±ø¤ì¤¿ÆÚ¤ÎÃù¶âÈ¢¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈµÁÉã¤¬¡Ø¤³¤ì¤ò¼ïÁ¬¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ5±ß¶Ì¤òÃù¶âÈ¢¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ø¤Ò¤É¤¹¤®¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹¹¤Ê¤ë³Êº¹¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
²ÈÄí¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¶³¦Àþ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤â¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë