1992年から毎年1月4日に東京ドーム大会を開催してきた、新日本プロレス。この「1.4」(イッテンヨン)は、日本だけでなく世界のプロレスファンにも広く知られるプロレス大会となっている。2007年から大会名を『WRESTLE KINGDOM』とし、2025年で19回目を迎える。来年は、翌日の『WRESTLE DYNASTY』とあわせて2日連続の東京ドーム大会を開催。そんな『WRESTLE KINGDOM 19 in東京ドーム』の放送席特別ゲストが決定し、“黒のカリスマ”蝶野正洋、そして新日本プロレスファン代表の柔道五輪金メダリスト・ウルフアロンがドームに駆けつける。

「1.4」のメインイベントは、「IWGP世界ヘビー級選手権 ザック・セイバーJr. vs 海野翔太」。新日本プロレス最高峰のベルト「IWGP世界ヘビー級王座」。現在の王者は8月『G1 CLIMAX』を制し、その勢いのまま10月にIWGP世界ヘビー級王座を内藤哲也から獲得した英国人レスラー、ザック・セイバーJr.。対するは未来の新エースを名乗り、G1公式戦でザックに勝利した新世代の筆頭・海野翔太。2025年の新日本プロレスを占う重要な一戦となる。セミファイナルは、人気ユニット、ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポンで同門の2人、内藤哲也 vs 高橋ヒロムのスペシャルシングルマッチ。両者は20年3月にIWGP王者同士として初対決を行う予定だったが、コロナ禍で大会が中止に。それから4年の月日が流れ満を持して運命の初対決。固い絆で結ばれた2人の師弟対決に注目だ。「棚橋弘至ファイナルロード・ランバージャックデスマッチ 棚橋弘至 vs EVIL」は10月に新日本のエースであり代表取締役社長でもある棚橋が2026年1月4日の東京ドーム大会での引退を発表。引退まであと1年、ファイナルロードの1戦目となる試合の相手は、極悪軍団HOUSE OF TORTUREのEVILと戦う。あらゆる反則行為を行い、悪の限りを尽くすEVILに、選手としても社長としても負けられない棚橋。ファイナルロードの初戦を勝利で飾ることはできるのか。デビッド・フィンレー vs 辻陽太は、新日本プロレスの“白いベルト”IWGP GLOBALヘビー級王座をかけた闘い。“新世代の怪物”辻がシングルベルト初戴冠か、現王者フィンレーが圧倒的な強さでねじ伏せるのか。そのほか、「IWGPジュニアヘビー級選手権 DOUKI vs エル・デスペラード」や、「NEVER無差別級選手権 鷹木信悟 vs KONOSUKE TAKESHITA」もある。世界が注目するこの闘いの模様は、CSテレ朝チャンネル2で生中継、動画配信サービス「NJPW WORLD」では日本語版と英語版で全世界ライブ配信される。さらに、来年1月4日の大会当日、テレビ朝日系地上波でも特番放送(※一部地域を除く)が決定している。また、1969年から新日本レスラーたちの熱き闘いを伝えてきた『ワールドプロレスリング』(毎週土曜 深1:00〜、※一部地域を除く)。55周年というアニバーサリーを記念して、2025年から見逃し配信をスタートする。配信プラットフォームは、TVer、ABEMA、テレ朝動画となる。さらに『ワールドプロレスリング』見逃し配信のスタートを記念して、TVerにて過去の『ワールドプロレスリング』珠玉の4作品を期間限定公開が決定。アントニオ猪木さんや大仁田厚など往年のプロレスファンが歓喜する作品をラインアップ。特に、長州力vs大仁田厚のノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチは、地上波では見ることができない超貴重映像。猪木さんの力強い「1、2、3、ダー!」もあざやかによみがえる。配信期間は、来年1月11日から31日まで。■配信作品【1990年10月20日放送】●1990年9月30日 横浜アリーナ〜アントニオ猪木30周年メモリアル・フェスティバル〜・藤波辰爾 vs 越中詩郎・グレート・ムタ vs リッキー・スティンボート・タイガー・ジェット・シン、アントニオ猪木 vs アニマル浜口、ビッグバンベイダー【2000年8月5日放送】●2000年7月20日 北海道立総合体育センター・IWGPジュニアヘビー級選手権 獣神サンダー・ライガー vs 高岩竜一●2000年7月30日 横浜アリーナ・ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ 大仁田厚 vs 長州力【2012年1月7日放送】●2012年1月4日 東京ドーム・棚橋弘至 vs 鈴木みのる【2019年3月2日放送】●2019年2月21日 後楽園ホール・飯塚高史引退試合オカダ・カズチカ、天山広吉、矢野通 vs 飯塚高史、鈴木みのる、タイチ