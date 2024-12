「日本食は食べ尽くしたつもりだった」と語るオーストラリア人男性が「完全に見落としていた定番の日本食」を食べて大感激

日本食への関心の高まり

2024年、日本のインバウンド観光が新たな局面を迎えている。日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2024年8月の訪日外国人客数は293万3000人に達したという。これは前年同月比で36.0%増、さらにコロナ禍前の2019年同月を16.4%上回る数字だ。

外国人を惹きつける日本の魅力のひとつが、日本の食だ。観光地の名物料理や有名店、高級店で食べる外食はもちろんのこと、最近ではスーパーやデパ地下、コンビニなどで購入して持ち帰って食べる中食にも関心が高まっているという。台湾・香港人を対象にしたある調査によると、観光で日本を訪れている外国人の中には、特別なメニューではなく日本人がふだん食べているものを食べてみたいという好奇心もあるようだ。また、惣菜の彩りがよく、見た目でも楽しめるというのも魅力のひとつだという。このように、日本食への興味は思ってもみないところまで広がっており、外食・中食ともに飲食業界ではインバウンド対応のための多角的な分析が必要になるだろう。

そんな中、「外国人と日本食」という組み合わせで注目を集めているのが、YouTubeチャンネル「Momoka Japan」だ。日本食を通じて文化交流を図るこのチャンネルは、独自のアプローチで支持を広げている。特筆すべきは、その制作手法だ。台本がなく一発撮りをモットーとしていて、街中での出会いから始まる食体験を収録している。このスタイルにより、外国人の素直な反応や感動がまっすぐに捉えられているのだ。Momokaさんの温かなホスピタリティと相まって、視聴者に新鮮な日本再発見の機会を提供しているこのチャンネルは、2024年9月現在ではチャンネル登録者数約91万人の人気チャンネルとなっている。

定番の日本食「蕎麦」を初体験

今回はそんな「Momoka Japan」の動画の中から、63万回再生されている「外国人が初めての蕎麦に大感激Trying Japanese food for the first time」という動画を紹介しよう。

今回Momokaさんのインタビューを受けたのは、2度目の登場となるキャメロンさん。オーストラリア・ゴールドコースト出身の男性だ。日本に訪れて7か月、東京で高校の英語教師をしている。はじめての登場した回では初めて沖縄料理を食べたが、今回Momokaさんは蕎麦を紹介する。前回同様、キャメロンさんが初めて食べる日本食だ。

「日本食は食べ尽くしたつもりだった」と言うキャメロンさんだが、まだまだ食べたことがないものがたくさんあるのを実感しているようで、「お蕎麦屋さんってオーストラリアでは見かけないけど、僕はいま日本にいるからもう言い訳はできないね。完全に見落としていた」と笑う。

蕎麦屋に入店し、まずキャメロンさんが驚いたのは香りだった。「お店全体に広がるこの香りは何?」「お店に入っただけで食欲がわいてくる」と、初めての香りに興味津々だ。

キャメロンさんが日本を訪れた理由は別の動画でもふれられているが、「ずっとオーストラリアで暮らしてきたから、新しいことに挑戦してみたかった」のだという。日本へは旅行で2度訪れたことがあり、それで虜になった。旅行した時、「日本に住みたい」と直感したそうだ。日本で暮らしている今は「毎日目が覚めるたびに新鮮な気持ちで、毎日冒険しているような感じ」とキャメロンさん。オーストラリアにいたころはミュージシャンをしていて、お店で演奏したり、ドラム、ベース、ギターなどを教えたりして暮らしていたそうだが、現在の高校教師という仕事もとても楽しいと語る。

目当ての蕎麦が運ばれてきた。蕎麦がどんなものかはアニメで見て知っていたというが、実物を見るのははじめて。「日本食が素晴らしいところは、すべてが計算されていること。置き方や見せ方にすべて意味があるよね。まるで芸術だ」と、まだ食べる前からコメントがうまいキャメロンさん。チャンネルの視聴者からも、「コメントが的確過ぎる!! 前回の沖縄料理もそうだったけど、食べ方もとても綺麗で、すっごく美味しそうに食べてくれるから観ていて気持ちが良いですね」「キャメロンさん 知性や好奇心が伝わってきて好感度MAX!」と好意的なコメントが多く寄せられている。

麺はすすったほうがおいしい!

蕎麦とあなごの天ぷら、ミニカレーのセット。天ぷらで食べるのははじめてだそうだが、あなご自体は知っていて、以前食べたことがあるそうだ。薬味の入れ方などはMomokaさんのレクチャーを受けながら、好きだというわさびもつゆにしっかり入れて蕎麦をすする。「軽くてさっぱりしてる。食べやすい。胃もたれとは無縁の食べ物だ」「そばの香りがユニークで好き」と高評価。

蕎麦をはじめて食べるにしては、とても器用にすすっているので、「本当に食べるのはじめて?麺のすすり方が完璧(笑)」と目の前で見ているMomokaさんが驚いているのはもちろん、コメント欄でも「この人食べ慣れてない?麺のすすり方上級者すぎる」「啜り方も上手ですよ。 啜った方が香りが鼻に抜けて更に美味しくなるって理解してるんだね! 海外の人は不快に感じる人が多いけど分かってくれてて嬉しいです」「海外の人って啜るの難しそうやけど、当たり前の様に啜るの凄すぎ笑」など、同様の感想が多く見られた。

実はすするのが得意だというキャメロンさん。「オーストラリアではよく文句言われたけど、麺はすすったほうがうまくない?」「オーストラリアでは理解してもらえなかったけど、日本では麵をすすっても誰にも怒られないからうれしい」のだという。

そして、あなごの天ぷらもおいしそうにかぶりつく。サクサクした食感はフィッシュアンドチップスのようで「オーストラリアを思い出す」とキャメロンさん。以前食べたあなごはタレで食べるかば焼きだったようだが、天ぷらも気に入ったようだ。ししとうの天ぷらをひと口食べると、「capsicum(キャプシカム)?」とひと言。Momokaさんは「pepper」と紹介していて、実際それで間違いはないのだが、オーストラリアやニュージーランドではピーマンやパプリカ、唐辛子などのことを「capsicum」と呼ぶらしい。Momokaさんもはじめて聞くようだ。その反応から、「これがオーストラリア英語だったこと忘れてた(笑)」と言いつつ教えてくれる。

はじめての蕎麦を食べたキャメロンさんは、「超シンプルなのにこんなにうまいとは」「最高の作品で、文句をつけるところが一切ない」「つらいことがあったらこれを食べに来よう」と手放しにほめてくれる。蕎麦湯についても、Momokaさんに教わりながらつゆで割り、蕎麦の香りを余すところなく最後まで楽しんでくれた。

「日本は最高すぎる…!」外国人観光客が「日本食」を食べて衝撃を受けた理由…大人気YouTube「Momoka Japan」が伝える日本のスゴさ