ºå¿À¥É¥é5º´Ìî¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¯¤ê¡È½é»Å»ö¡ÉÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡¡¥¿¥Æ¥¸¥ÞÃåÍÑ¤â¡Ö¥À¥Ü¥À¥Ü¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½ª»Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¯¤ê¤Î½é»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦º´Ìî¡ÊÆüËÜ³¤¡¦ÉÙ»³¡Ë¤¬¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÎÁðÆåµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥íÌîµåÀÅ²¬¸©¿Í²ñ¡×¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£9Æü¤Î¿·ÆþÃÄÈ¯É½¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ºå¿À¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÎ×¤à½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥×¥íÁª¼ê12¿Í¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢170¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÄÆ±¤¸¤¯»²²Ã¤·¤¿´äºê¡¢¹â¶¶¤Î¥¿¥Æ¥¸¥Þ»Ñ¤È¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¸«Îô¤ê¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀèÇÚÊý¤¬¤ª¤é¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ÈËÍ¤³¤ì»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¥À¥Ü¥À¥Ü¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¼éÈ÷ÎÏ¤¬Çä¤ê¤ÎÍ··â¼ê¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÂÎ½Å80¥¥í¡ÊµåÃÄÈ¯É½¤Ï81¥¥í¡Ë¤«¤é3¥¥íÁýÎÌ¤ò·×²èÃæ¡£Æ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¡¢ÂÎ¤Ä¤¤Î°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÂÎ¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥êÃå¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤¬»÷¹ç¤¦ÂÎ³Ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¿Í¤ÈÆ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê´äºê¡¢¹â¶¶¤Î¡Ë¸å¤í¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤¢¤È¡¢Ìî¼ê¤ÇÀÅ²¬½Ð¿È¤Ï¡Ê¸½ºß¤Î¡Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡ÍèÇ¯1·î¤Ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢NPB¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Èµ®½Å¤Ê¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¡ÊÃæÆü¤Î¡ËÂ¼¾¾¤µ¤ó¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¡£¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Æ±¶¿¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÂ³¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤«¤é·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë