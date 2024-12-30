ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Íèµ¨¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾¡¡õ£Í£Ö£Ð¡×Æ±»þ¼õ¾Þ¤¢¤ë¤«¡ÄÃ£À®¤Ê¤é»Ë¾å12¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ë»Ë¾å£±£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡õ£Í£Ö£Ð¡×Æ±»þ¼õ¾Þ¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÃ«¤ÏÄ¹¤¤¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë£µ£°¡½£µ£°¡Ê£µ£´ËÜÎÝÂÇ¡½£µ£¹ÅðÎÝ¡Ë¤òÃ£À®¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤ÏÁá¤¯¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾Þ¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ»þ¤Î¥ê¥â¡¼¥È²ñ¸«¤ÇÂçÃ«¤Ï¡ÖÅêµå¤â¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â½ÐÂ³¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¡×¤ÈÆóÅáÎ®¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£³·î£±£¸Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤ë¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê³«Ëë¡Ë¤«¤éÅê¤²¤ë¡¢ÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö£³·î¤«¤é»þ·×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¡¢£±£°·î¤Þ¤Ç¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿µ½Å¤ËÅê¼êÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÎÆâ»þ·×¤Î¿Ë¤Ï£³¡¦£±£¸¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ»þ¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬ËÜÍè¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ·ò¹¯¤Ë£±¥·¡¼¥º¥ó²ÔÆ¯¤·¡¢²¾¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ£Í£Ì£Â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£²£°£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£²£¸»î¹çÅÐÈÄ¤Ç£±£µ¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£³¡¢£²£±£¹Ã¥»°¿¶¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¬¤¼¤ó¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Æ±¾Þ¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿£±£¹£µ£¶Ç¯°Ê¹ß¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤¬£Í£Ö£Ð¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤¿Îã¤Ï£±£´Ç¯¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡á£²£±¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£·¡Ë¤Þ¤Ç£±£±Îã¤¢¤ê¡¢£¸£¶Ç¯¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡á£²£´¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£¸¡Ë¡¢£¹£´Ç¯¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¨¥«¡¼¥º¥ê¡¼¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡á£·¾¡£±ÇÔ£µ£±¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£±¡Ë¡¢£±£±Ç¯¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡á£²£´¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£°¡Ë¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥»¡¼¥ë¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤¬£±£¸¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£¸¡¢£²£²£µÃ¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤Ë¤³¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤ä»Ë¾å£±£²¿ÍÌÜ¤ÎÆ±»þ¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¤Ë¡ÖºÇÂ¿¾¡¡õËÜÎÝÂÇ²¦¡×¤ÎÆ±»þ¼õ¾Þ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¡¢±Êµ×ÉÔÌÇ¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡õ£Í£Ö£Ð¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£