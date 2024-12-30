ミランvsローマ スタメン発表
[12.29 セリエA第18節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 18 ケビン・ゼローリ
FW 30 M. Liberali
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 5 エバン・エンディカ
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
MF 3 アンヘリーニョ
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 17 クアディオ・コネ
MF 21 パウロ・ディバラ
MF 56 アレクシス・サレマーカーズ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 11 アルテム・ドフビク
控え
GK 70 G. De Marzi
GK 89 R. Bellucci
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 22 マリオ・エルモソ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 66 Buba Sangaré
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
FW 18 マティアス・スーレ
FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
クラウディオ・ラニエリ
※28:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 18 ケビン・ゼローリ
FW 30 M. Liberali
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 5 エバン・エンディカ
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
MF 3 アンヘリーニョ
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 17 クアディオ・コネ
MF 21 パウロ・ディバラ
MF 56 アレクシス・サレマーカーズ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 11 アルテム・ドフビク
控え
GK 70 G. De Marzi
GK 89 R. Bellucci
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 22 マリオ・エルモソ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 66 Buba Sangaré
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
FW 18 マティアス・スーレ
FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
クラウディオ・ラニエリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります