＜個人投資家の予想＞ 12月30日 02時 ＜個人投資家の予想＞ 12月30日 02時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(5253) カバー 東証グロース

(215A) タイミー 東証グロース

(303A) ｖｉｓｕｍｏ 東証グロース

(6907) ジオマテック 東証スタンダード

(3583) オーベクス 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(303A) ｖｉｓｕｍｏ 東証グロース

(6866) ＨＩＯＫＩ 東証プライム

(297A) アルピコＨＤ 東証スタンダード

(9744) メイテックＧ 東証プライム

(8137) サンワテク 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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