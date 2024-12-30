＜個人投資家の予想＞ 12月30日 02時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5253) カバー 東証グロース
(215A) タイミー 東証グロース
(303A) ｖｉｓｕｍｏ 東証グロース
(6907) ジオマテック 東証スタンダード
(3583) オーベクス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(303A) ｖｉｓｕｍｏ 東証グロース
(6866) ＨＩＯＫＩ 東証プライム
(297A) アルピコＨＤ 東証スタンダード
(9744) メイテックＧ 東証プライム
(8137) サンワテク 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5253) カバー 東証グロース
(215A) タイミー 東証グロース
(303A) ｖｉｓｕｍｏ 東証グロース
(6907) ジオマテック 東証スタンダード
(3583) オーベクス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(303A) ｖｉｓｕｍｏ 東証グロース
(6866) ＨＩＯＫＩ 東証プライム
(297A) アルピコＨＤ 東証スタンダード
(9744) メイテックＧ 東証プライム
(8137) サンワテク 東証プライム
出所：MINKABU PRESS