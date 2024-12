ドジャースの大谷翔平投手(30)は28日(日本時間29日)、インスタグラムで真美子夫人(28)が第1子を妊娠したことを公表した。愛犬デコピンと子供用のピンク色の服と小さな靴、エコー画像とみられる写真を添えて投稿した。史上初の「50―50(50本塁打&50盗塁)」、3度目の満票MVP、自身初のワールドシリーズ制覇を成し遂げた24年最後のビッグサプライズに、日米が祝福に包まれた。

伝説のシーズンを「最高の一年だった」と振り返っていた大谷に、さらなる「最高」が待っていた。

「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(もうすぐ私たちの家族に“リトルルーキー”が加わるのが待ち切れない)」。父親となる喜びを素直にインスタグラムにつづった。

大リーグやドジャースの公式SNSは「おめでとう、翔平と真美子」と相次いで祝福。ドジャースのベッツ、捕手スミスらナインはもちろん、エンゼルス時代の元同僚らも「いいね」を押して吉報を祝った。

激動の24年だった。開幕直後に専属通訳だった水原一平氏の違法賭博問題が発覚。その後は自己ワーストの開幕から40打席連続ノーアーチなど重圧とも闘ったが、支えになったのは真美子夫人と愛犬デコピンだった。「隣に誰かいるかどうかはだいぶ違う。いてくれて良かったなと思う時はあった」。史上初の「50―50」を達成し、自身初の地区優勝、ワールドシリーズ制覇に貢献。夫人の妊娠は、歴史的な一年を締めくくるこれ以上ないサプライズとなった。

岩手・花巻東3年時に人生設計シートを作成した。26歳の欄には「ワールドシリーズ制覇」「結婚」と記し、4年遅れながら30歳の今季、2つの計画を同時達成した。28歳の欄には「男の子誕生」、31歳に「女の子誕生」、33歳に「次男誕生」と記してある。ワールドシリーズは計3度優勝する“予定”だったが、今回の世界一後には同僚らに「あと9回やろう!」と呼びかけて「10連覇」に野望を上方修正しており、ほぼ人生設計通りに進む今後も注目される。

ワールドシリーズ第2戦の盗塁で脱臼した左肩の手術後の経過は順調。昨年9月の右肘手術から投手復帰を目指す来季は、3月に日本での開幕シリーズが控える。時期は不明だが、夫人の出産に立ち会うために、パドレス・ダルビッシュ、カブス・鈴木らも利用した産休制度「父親リスト」に入り、チームを一時的に離れる可能性もある。大谷家にとって、新たな家族が誕生する意味でも、また特別な一年となりそうだ。(柳原 直之)

【大谷 激動の1年】

★2月29日 春季キャンプ中に結婚を公表。後にお相手は元バスケ選手の真美子夫人と公表

★3月20日 韓国ソウルでのパドレスとの開幕戦で勝利に貢献。試合後に元通訳の水原一平氏の違法賭博問題発覚し解雇

★4月21日 メッツ戦で松井秀喜を抜き日本選手最多のメジャー通算176号

★7月16日 オールスター戦で日本選手初の柵越えアーチとなる3ラン

★9月19日 マーリンズ戦で史上初の50本塁打&50盗塁達成

★9月26日 パドレス戦に勝利しメジャー7年目で初の地区優勝

★10月30日 ヤンキースとのワールドシリーズを4勝1敗で制し初の世界一

★11月21日 「50―50」、打撃2冠などで2年連続3度目の満票MVP受賞