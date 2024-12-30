ウエスト・ハムvsリバプール スタメン発表
[12.29 プレミアリーグ第19節](ロンドン スタジアム)
※26:15開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 21 ウェス・フォデリンガム
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 57 O. Scarles
MF 39 アンディ・アービング
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 53 ジェイムズ マッコネル
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
FW 76 J. Danns
監督
アルネ・スロット
※26:15開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 21 ウェス・フォデリンガム
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 57 O. Scarles
MF 39 アンディ・アービング
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 53 ジェイムズ マッコネル
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 ディオゴ・ジョタ
FW 76 J. Danns
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります