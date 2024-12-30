[12.29 プレミアリーグ第19節](ロンドン スタジアム)

※26:15開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 5 ブラディミール・ツォウファル

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 26 マキシミリアン・キルマン

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 4 カルロス・ソレール

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 14 モハメド・クドゥス

MF 19 エドソン アルバレス

FW 20 ジャロッド・ボーウェン

控え

GK 21 ウェス・フォデリンガム

DF 3 アーロン・クレスウェル

DF 25 ジャン=クレール トディボ

DF 57 O. Scarles

MF 39 アンディ・アービング

FW 7 クリセンシオ・サマーフィル

FW 11 ニクラス・フュルクルク

FW 17 ルイス・ギリェルミ

FW 18 ダニー・イングス

監督

フレン・ロペテギ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 19 ハービー・エリオット

MF 53 ジェイムズ マッコネル

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 20 ディオゴ・ジョタ

FW 76 J. Danns

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります