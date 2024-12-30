■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5253) カバー　　　　 東証グロース
(215A) タイミー　　　 東証グロース
(303A) ｖｉｓｕｍｏ　 東証グロース
(3326) ランシステム　 東証スタンダード
(7859) アルメディオ　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(303A) ｖｉｓｕｍｏ　 東証グロース
(6866) ＨＩＯＫＩ　　 東証プライム
(297A) アルピコＨＤ　 東証スタンダード
(9744) メイテックＧ　 東証プライム
(8137) サンワテク　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS