¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·£Ñ£Ã¥·¥ê¡¼¥º¡Û¾¡±º¿¿ÈÁ¡¡Í½ÁªºÇ½ªÆüÏ¢¾¡¤Ç¼ó°Ì·ø¼é¡Ö¿¤Ó¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î£Ç·¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¡Ê£³£°Æü¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë£±£¸Áª¼ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¾¡±º¿¿ÈÁ¡Ê£²£¹¡á²¬»³¡Ë¤Ï¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿Í½ÁªºÇ½ªÆü¡¢£²£Ò¤Ï£´¥³¡¼¥¹¡Ê£³¹æÄú¡Ë¤«¤é¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¡££·£Ò¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£±Ãå¡£Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò·ø¼é¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤âËüÁ´¡££±£°·î¤ËÅöÃÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î¸å¤â»°¹ñ¡¢Â¿ËàÀî¤ÇÍ¥½Ð¡£Á°Áö¤ÎÆôºê¤â¤·¤Ã¤«¤êÍ½Áª¤Ï¥¯¥ê¥¢¤È¹¥Ä´¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½àÍ¥¤â¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²¤Æ£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£