¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º£Ã¡Û»°±º±ÊÍý¡¡£Ô£Ò£²Àï¤ÏÅ¸³«¤Ê¤¯£µÃå¤â¡ÖÂ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£³²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂè£²Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»°±º±ÊÍý¡Ê£´£±¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂè£²Àï¤Î£±£±£Ò¡¢£µ¹æÄú¤Ç½Ð¿Ø¤âÅ¸³«¤Ê¤¯£µÃå¡£¡ÖÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥°¸ò´¹¤¬¸ú¤¤¤ÆÂ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½®Â¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡Ö²¿¤«¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¡£Ä´À°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£±£¹Í¥½Ð£µ£Ö¤È³èÌö¤·¡¢£±£°·î¤Î¸ÍÅÄ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÌó£±£°Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë£Ó£Ç½Ð¾ì¡££±£±·î²¼´Ø£Ç¶¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç£Ö¤ò¾þ¤ê¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£²°Ì¤Çº£Âç²ñ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë½éÀï£±¹æÄú¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£Â³¤¯½»Ç·¹¾£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â½àÍ¥¿Ê½Ð¤È¡¢¶á¶·¤ÎÀª¤¤¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ã¥×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡££´°Ì¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ëºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ø£µ¹æÄú¤«¤é¾å°ÌÃå¤òÁÀ¤¦¡£