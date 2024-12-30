１９４５年：独立運動家出身の宋鎮禹（ソン・ジヌ）韓国民主党党首が左翼系の青年に殺害される



１９６０年：尹潽善（ユン・ボソン）大統領が大統領府を「景武台」から「青瓦台」に改称



１９７０年：湖南高速道路の大田―全州区間（７９キロ）が開通



１９７８年：全国に長距離自動電話が開通



１９９６年：漢江にかかるソウル・西江大橋が開通



２００２年：財政経済部（現企画財政部）が仁川港内港全体の埠頭（ふとう）５１万４０００坪を関税自由地域に指定



２０１３年：国家記録院が、旧日本軍慰安婦に関する記録を国家指定記録物にすると発表

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