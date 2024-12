「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」公式イラストより

2024年もいよいよ終了。皆さんはこの1年間どんなゲームタイトルをプレイしてきただろうか。ゲーム業界を賑わせたタイトルとしては「アストロボット」、「ファイナルファンタジーVII リバース」、「メタファー:リファンタジオ」、「龍が如く8」、「黒神話:悟空」、それから「ELDEN RING」のDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」や、彗星のごとく現れ何かと話題になったインディーゲーム「パルワールド」、「The Game Awards」で5部門にノミネートされた「Balatro」などが挙げられるだろうか。

期待の新作や人気シリーズの最新作など魅力的なゲームが数多く誕生した一方、今年はスマートフォン向けゲームの有名タイトルが続々とサービスを終了したことも個人的には大きなトピックとなった。終了したタイトルの中には10年を超える長期運営タイトルや、大手メーカーの作品、大型IPシリーズものがあるなど、終了告知が行なわれた際は驚きを隠せないファンも沢山いたかと思う。

そこで、本稿では2024年に惜しまれつつもサービスが終了となったゲームタイトルをピックアップしてまとめてみた。オフライン版など、サービス終了後に展開された施策についても触れていくので、今年のスマホゲームの動向を振り返るとともに、見逃していた情報がないかも合わせてチェックしていただきたい。

SINoALICE -シノアリス-

2024年1月15日 サービス終了

メーカー:ポケラボ/スクウェア・エニックス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

SINoALICE -シノアリス-

本作は、ポケラボとスクウェア・エニックスが共同開発したAndroid/iOS/PC用バトルファンタジーRPG。アクションRPG「NieR」シリーズや、「ドラッグ オン ドラグーン」シリーズを手掛けたゲームクリエイターのヨコオタロウ氏が原作・クリエイティブディレクターを担当し、独特で濃密な世界観とオリジナルのストーリーが展開された。

サービス終了は2024年1月15日(DMM版およびブラウザ版は12月26日に終了)。2017年6月6日のサービス開始から約7年でのサービス終了となった。

□「SINoALICEーシノアリスー」サービス提供の終了について

【『SINoALICE(シノアリス)』ティザーPV】

サービス終了までにストーリーは堂々完結。サービス終了直後には座談会やYouTube配信などが実施されるなど、綿密に練られた華麗な幕引きが大きな話題に。さらに、ファンムービー「シノアリス 一番最後のモノガタリ」がサプライズ的に劇場公開され、その後はBlu-rayの販売を経て、現在はAmazonのプライムビデオとU-NEXTでも視聴することができるなど、ゲームが終了してもその世界観を楽しめる施策が用意されている。

□Amazonプライムビデオ「シノアリス 一番最後のモノガタリ」のページ

□U-NEXT「シノアリス 一番最後のモノガタリ」のページ

そのほか、グッズ販売やサウンドトラックのストリーミング配信なども展開。アプリについてはエンディングを終わらせたユーザーがプロフィールを登録してデータを残せる「シノアリスだったナニカ」が用意されるなど、ファンにとっては堪らない演出が行なわれている。

キャラクターデザインを担当するjino氏によるファンムービー「シノアリス 一番最後のモノガタリ」公開記念イラスト

本作最後となるサウンドトラック「SINoALICE ーシノアリスー Original Soundtrack Vol.3」

ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト

2024年1月31日 サービス終了

メーカー:スクウェア・エニックス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト

本作はCygamesが開発し、スクウェア・エニックスより配信されていたAndroid/iOS用RPG。「ドラゴンクエスト」シリーズの楽しさをそのままに、スマートフォンで手軽に大冒険を体験することができた。歴代シリーズお馴染みのモンスターたちを仲間にすることができるほか、本作オリジナルの魔王なども多数登場した。

サービス終了は2024年1月31日。終了の理由については、10年という節目が冒険の終わりとしてふさわしいタイミングであるとの判断に至ったためとし、2014年1月23日のサービス開始から約10年での終了となった。

□【重要】運営サービス終了のお知らせ

【『DQMスーパーライト』「DQMSLグランドフィナーレ」スペシャルムービー】

サービス終了に伴い、ゲーム内のストーリーは10年の旅を経てついに完結。10年目にして初となる、仲間にすることができる「超魔王モンスター」が登場するなど、グランドフィナーレ施策は最後まで盛り上がりをみせていた。

グランドフィナーレ施策の一環として登場した「DQMSL」10周年記念グッズの一部は現在もスクウェア・エニックスオフィシャルショップ「e-STORE」にて購入可能。また、プレイしていたデータを引き継いで一部のコンテンツを楽しめるオフライン版も用意されているなど、サービス終了後もゲームの余韻を楽しめるようになっている。

□「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」グランドフィナーレのページ

□「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」オフライン版についてのページ

10年の旅を経てストーリー完結

オフィシャルショップ限定】ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー ワルぼう ~DQMSL10周年ありがとうVer~ 3,960円

DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA(ディシディア ファイナル ファンタジー オペラオムニア

2024年2月29日 サービス終了

メーカー:スクウェア・エニックス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA

本作はスクウェア・エニックスより配信され、コーエーテクモゲームスのTeam NINJAが開発を手掛けたAndroid/iOS用RPG。「ファイナルファンタジー(FF)」シリーズの歴代キャラクターたちが一堂に会し戦い合う3Dアクションゲーム「ディシディア ファイナルファンタジー」と同じ世界感が描かれ、本作オリジナルの壮大な物語が楽しめた。

サービス終了は2024年2月29日。終了の理由については、今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったためとし、2017年2月1日のサービス開始から約7年での終了となった。

□【重要】運営サービス終了のお知らせ

【ディシディアFFオペラオムニア ティザートレーラー】

ストーリーについてはサービス終了告知後に最終章が追加され、堂々完結。2024年3月にはメインシナリオ、断章、交錯する意志の動画がYouTubeにて公開されており、壮大な物語を振り返れるようになっている。

□DFFオペラオムニア YouTube公式チャンネルのページ

「DFFOO」公式Xによるサービス終了時の投稿より

消滅都市

2024年2月27日15時 サービス終了

メーカー:グリー

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

消滅都市

本作は、グリーのスタジオ「Wright Flyer Studios(WFS)」が開発を手掛けたAndroid/iOS用横スクロールアクションゲーム。ランナーゲームに戦略RPGの要素が組み合わさっており、指1本のカンタン操作で爽快なプレイを楽しめた。

サービス終了は2024年2月27日。2014年5月26日のサービス開始から約10年でのサービス終了となった。

□「消滅都市」サービス終了のお知らせ

【『消滅都市』 PV】

サービス終了後、5月27日よりオフライン版が配信開始。オフライン版は、ストーリー未クリアや新規ダウンロードした人でもプレイ可能で、「消滅都市」のストーリーを体験できるものとなっている。

なお、オフライン版のストア公開期間は2025年5月26日11時頃までとしており、期間中にダウンロードを済ませておくことで、公開期間を過ぎても引き続プレイすることができる。

□「消滅都市オフライン版」配信開始! のページ

・Google Play「消滅都市オフライン版」のページ

・App Store「消滅都市オフライン版」のページ

「消滅都市」オフライン版が5月27日より配信開始。各ストアでの公開期間は2025年5月26日11時頃まで

「消滅都市&AFTERLOST MEMORIAL BOOK」が販売中 価格:3,300円

ファントム オブ キル

2024年5月27日 サービス終了

メーカー:gumi

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

ファントム オブ キル

本作は、gumiより配信されていた「戦略性×ドラマ」をコンセプトとしたAndroid/iOS用シミュレーションRPG。武器の相性を考慮して戦う戦略的なバトル、奥深いジョブシステム、充実したキャラ育成など、シミュレーションRPGが好きな人であればハマる要素がふんだんに盛り込まれ、世界樹「ユグドラシル」を目指し旅する壮大な物語を楽しめた。

サービス終了は2024年5月27日。2014年10月23日のサービス開始から約9年半での終了となった。

□「【重要】サービス終了および『姫石』販売終了に関するお知らせ」のページ

【ファントム オブ キル プロモーションムービー】

サービス終了後、2024年8月22日には「ファントム オブ キル」のスピンオフ作品として海上パズルゲーム「Phantom of Sweet Carnival」が配信開始。ティルフィングやレーヴァテインが水着姿で登場し、可愛いキル姫たちを愛でながら、ハイスコアを狙って楽しめるカジュアルなパズルゲームとなっている。

・Google Play「Phantom of Sweet Carnival」のページ

・App Store「Phantom of Sweet Carnival」のページ

「ファンキル」公式Xによるサービス終了時の投稿より

Phantom of Sweet Carnival

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~

2024年6月24日 サービス終了

メーカー:WFS

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~

本作は、グリーのWFSによるAndroid/iOS用RPG。原作「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」の著者である大森藤ノ氏が完全監修した、小説6,000ページ分を超えるオリジナルストーリーが収録され、松岡禎丞さん、水瀬いのりさん、大西沙織さんをはじめとした声優陣による全編フルボイスでの物語が展開された。

サービス終了は2024年6月24日。2017年6月19日のサービス開始から約7年でのサービス終了となった。

【ダンまち~メモリア・フレーゼ~ TV CM 第2弾 30秒バージョン】

9月24日より「ダンメモ」のメモリアルアプリが配信開始。既存のアプリがそのまま利用できる形となっており、大ボリュームの周年ストーリーや人気イベントがフルボイスで収録されているほか、迷宮時計・キャラ名簿・プロフィール機能などを利用することができる。

・Google Play「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~」のページ

・App Store「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~」のページ

「ダンメモ」公式Xによるサービス終了時の投稿より

「ダンメモ」メモリアルアプリが配信中

ドラゴンクエスト チャンピオンズ

2024年7月30日 サービス終了

メーカー:スクウェア・エニックス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

ドラゴンクエスト チャンピオンズ

本作は、スクウェア・エニックスより配信されていたAndroid/iOS向け乱戦コマンドバトルRPG。「ドラゴンクエスト」シリーズのスピンオフ作品となっており、お馴染みのコマンドバトルが採用され、アクションやテクニカルな操作が苦手でも簡単に爽快なバトルを楽しめた。

サービス終了は2024年7月30日。理由については、今後満足いたただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったためとし、2023年6月13日の正式サービス開始から約1年1カ月での終了となった。

□「【重要】運営サービス終了のお知らせ」のページ

【【好評配信中!】『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』プロモーション映像】

9月17日より、自身の戦績や装備品を閲覧できる特設サイト「冒険の記録」が公開。なお、サービス終了前に「スクウェア・エニックスアカウント」にデータ連携をしていた人のみ利用することができるようになっている。

□「冒険の記録」のページ

サービス終了告知時に公開されたプロデューサーレター

ドラゴンクエストけしケシ!

2024年7月31日 サービス終了

メーカー:スクウェア・エニックス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

ドラゴンクエストけしケシ!

本作は、スクウェア・エニックスと、「ツムツム」シリーズなどで知られるNHN PlayArtの共同開発によるAndroid/iOS用ゲーム。「ドラゴンクエスト」シリーズでおなじみのキャラクター、モンスター、アイテムなどが消しゴム「ドラけし」として登場するパズルゲームとなっており、「ドラけし」を縦・横に3つ以上そろえ、本の中にあらわれた「らくがき」を消しながら、様々な世界を冒険していくストーリーが楽しめた。

サービス終了は2024年7月31日。理由については、今後プレイヤーの皆様にご満足いたただけるサービスの提供が困難であるという判断に至ったためとし、2021年12月1日の正式サービス開始から約2年半での終了となった。

□「【重要】サービス終了のおしらせ」のページ

【『ドラゴンクエストけしケシ!』最新プロモーション映像】

サービス終了に伴い、公式サイトにてこれまで登場したドラけし全646種を集めたドラけし図鑑が公開。また、10月からは「ドラクエ」シリーズの別アプリ「ドラクエウォーク」内カジノにて、「ドラけし」と同様のシステムが踏襲されたコンテンツ「なぞり ドラけし!」が実装されている。

□「ドラゴンクエストけしケシ!」公式サイト

□「ドラゴンクエストウォーク なぞり ドラけし!」のお知らせページ

「ドラけし」公式Xによるサービス終了時の投稿より

公式サイトにドラけしずかんが登場

マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

2024年7月31日 サービス終了

※DMM(PC版)は7月1日 サービス終了

メーカー:アニプレックス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

本作は、開発をf4samurai、運営をアニプレックスが担当したAndroid/iOS/PC(DMM)用魔法少女☆RPG。アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」を原作としたゲームで、原作を手掛けたスタッフや豪華キャスト陣が携わり、アドベンチャーパートとバトルで構成されるストーリー、「チーム」を組んで戦っていく魔法少女たちの育成など、ゲーム作品ならではの充実したコンテンツを楽しめた。

サービス終了は2024年7月31日。理由については、現状においてサービスの品質を維持した運営の継続が困難であるという判断に至ったためとし、スマホ版は2017年8月22日の正式サービス開始から約6年9カ月での終了となった。

□「【重要】サービス終了のお知らせ」のページ

【スマホゲーム「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」PV第1弾】

サービス終了に伴い、プレイ情報を引き継いで一部機能が利用可能なアーカイブアプリが配信。なお、アーカイブアプリの公開期間は2024年10月14日15時までとなっており、現在は入手不可。公開期間中にアプリをダウンロードしている方は引き続き利用することができる。

また、新作アプリ「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」のXアカウントにて、一部シナリオがアーカイブとして配信中。シナリオは章ごとに順次プレミア公開されている。

□【重要】「アーカイブアプリ」について

□「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」の公式X

ストーリーアーカイブ情報は「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」のXアカウントより確認可能

新作アプリ「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」の事前登録が実施中

誰ガ為のアルケミスト

2024年11月28日 サービス終了

メーカー:gumi

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

誰ガ為のアルケミスト

本作は、gumiのスタジオ「FgG」が開発・運営を行なったスマートフォン向けシミュレーションRPG。7人の主人公と7つの国家が織りなす重厚なヒューマンドラマを、本格的なタクティクスバトルと共に楽しめた。

サービス終了は2024年11月28日。2016年1月26日のサービス開始より約8年での終了となった。

□「【重要】サービス終了および「幻晶石」販売終了に関するお知らせ」のページ

【誰ガ為のアルケミスト OPアニメーション】

サービス終了に伴い、11月28日よりWebファンコミュニティ「CLUB誰ガ為のアルケミスト(クラタメ)」のサービスが開始。利用するには無料会員登録で、ファン同士が交流できるSNS機能が使えるほか、公式イラストチームからのタガタメありがとうアートなどを閲覧することができる。

□「CLUB誰ガ為のアルケミスト(クラタメ)」のページ

「タガタメ」公式Xによるサービス終了時の投稿より

「CLUB誰ガ為のアルケミスト(クラタメ)」がサービス開始

どうぶつの森 ポケットキャンプ

2024年11月29日 サービス終了

メーカー:任天堂

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

どうぶつの森 ポケットキャンプ

本作は任天堂のシミュレーションゲーム「どうぶつの森」のスマートフォン向けアプリとして展開されていたタイトル。プレーヤーはキャンプの管理人としてどうぶつたちのお願いを叶えていきながら、キャンプ場を好みのレイアウトで充実させていく。シリーズお馴染みのサカナやムシを捕まえたり、家具を集めていく要素がスマートフォン向けに遊びやすく実装されているほか、本作ならではのイベントやコンテンツが多数盛り込まれていた。

サービス終了は2024年11月29日。2017年11月21日のサービス開始より約7年での終了となった。

□「スマートフォン向けアプリ『どうぶつの森 ポケットキャンプ』サービス終了のお知らせ」のページ

【#ポケ森へようこそ / 2020】

12月3日より、「どうぶつの森 ポケットキャンプ」7年分の配信アイテムやイベント全部入りの有料版アプリ「どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート」(980円)が配信開始。有料版アプリではデータを引き継いで遊ぶことができ、基本的なプレイ内容はそのままに、追加の課金なしで楽しめる。

□「どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート」の公式サイト

・Google Play「どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート」のページ

・App Store「どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート」のページ

「ポケ森」公式Xによるサービス終了時の投稿より

有料版アプリ「どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート」 価格:980円

八月のシンデレラナイン

2024年12月17日 サービス終了

メーカー:アカツキゲームス、KADOKAWA

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

八月のシンデレラナイン

本作は、アカツキゲームスとKADOKAWAによる「青春×女子高生×高校野球」をテーマにした野球型青春体験スマホ用ゲーム(DMM GAMESにてPCでもプレイ可能となっていた)。プレーヤーは同級生監督として、魅力的な女子キャラクター達を指導・育成しながら、共に“甲子園”という夢を追いかけていく物語を楽しめた。

サービス終了は2024年12月17日。2017年6月27日のサービス開始より約7年での終了となった。

□「【重要】サービス終了のお知らせE」のページ

【『八月のシンデレラナイン』ゲーム説明PV】

サービス終了に合わせ、通信を必要とせずにアプリを利用可能とするアップデートが配信されている。なお、ストア上でのアプリ配信終了は2025年3月17日16時59分を予定。配信終了までの期間中にアプリにログインし、データをダウンロードすることで一部機能をのぞき「八月のシンデレラナイン」をオフラインで楽しむことができる。

・Google Play「八月のシンデレラナイン」のページ

・Appストア「八月のシンデレラナイン」のページ

「ハチナイ」公式Xによるサービス終了時の投稿より

12月18日にオフライン版の一部不具合を修正したVersion 8.9.1がリリースされている

