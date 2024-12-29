クリスタル・パレスvsサウサンプトン スタメン発表
[12.29 プレミアリーグ第19節](シェルハースト パーク)
※24:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 7 ジョー・アリボ
MF 9 アダム・アームストロング
MF 14 ジェームズ・ブリー
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 10 アダム・ララーナ
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
※24:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 7 ジョー・アリボ
MF 9 アダム・アームストロング
MF 14 ジェームズ・ブリー
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 3 ライアン・マニング
DF 16 菅原由勢
DF 21 チャーリー・テイラー
DF 37 アーメル・ベッラ・コトチャップ
MF 10 アダム・ララーナ
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
イバン・ユリッチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります