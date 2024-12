大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子)の第10週の試合が28日(土)と29日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全14クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位8クラブがチャンピオンシップに進出する。

第10週の試合では全14チーム(7カード)の試合が行われた。

ここまで10勝8敗で8位の東レアローズ滋賀は、12勝4敗で3位につける埼玉上尾メディックスとのアウェー戦に挑んだ。GAME1はフルセットの大接戦に発展。34ー32で競り勝った第4セットの勢いそのままに東レ滋賀が勝利を収めた。GAME2は3ー1で埼玉上尾が白星をあげたが、東レ滋賀は3位の埼玉上尾に対し、1勝をあげた。

13日に行われた皇后杯の2回戦でも対戦している、ヴィクトリーナ姫路とクインシーズ刈谷の試合。同大会で優勝を果たした姫路のホームで開催された今節、GAME1では刈谷が3ー1で勝利し、皇后杯の借りを返す結果となった。続くGAME2は女王の意地を見せた姫路がストレート勝利をあげたものの、上位チームである姫路相手に敵地ながら刈谷も1勝をあげる結果となった。

予選ラウンド敗退となったものの、17日から20日にかけて女子世界クラブ選手権に挑んでいたNECレッドロケッツ川崎は、Astemoリヴァーレ茨城と対戦。GAME1ではホームのAstemoが2セットダウンから大逆転勝利をあげるも、GAME2はこちらもフルセットの末、NEC川崎がGAME1のリベンジを果たした。

前節、NEC川崎にジャイアントキリングを起こしたKUROBEアクアフェアリーズは、皇后杯で惜しくも準優勝となったSAGA久光スプリングスとのホーム戦に挑んだ。第1節で対戦し、2敗を喫しているSAGA久光相手にKUROBEは両日ともに粘ったものの、力及ばず2連敗となった。

その他、第9節終了時点で首位に立つ大阪マーヴェラスは、ホームでアランマーレ山形に2連勝、両日ともにフルセットの熱戦を繰り広げたPFUブルーキャッツ石川かほくと岡山シーガルズは、1勝1敗の痛み分けとした。一方、SVリーグ女子開幕以降、未だ白星なしの群馬グリーンウイングスはデンソーエアリービーズとのホームゲームに挑むも、2連敗となった。

第10節は下剋上が起きたものの前節からの大きな順位変動はなく、15勝3敗の大阪MVが首位、デンソーが16勝4敗で2位につけている。第9節を終えた時点で3位の埼玉上尾、4位のNEC川崎、5位の姫路はそれぞれが今節で1敗を喫しているため、その座をキープする形となった。なお、PFUに1勝をあげた岡山はKUROBEを抜いて11位に浮上している。

次戦の第11週は、年明け1月4日(土)と5日(日)に埼玉上尾 vs 岡山、KUROBE vs 姫路、大阪MV vs 群馬、A山形 vs デンソー、東レ滋賀 vs Astemo、SAGA久光 vs PFU、NEC川崎 vs 刈谷の7カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第10週GAME1結果

Astemoリヴァーレ茨城 3ー2 NECレッドロケッツ川崎 (15ー25、12ー25、25ー23、29ー27、15ー13) 埼玉上尾メディックス 2ー3 東レアローズ滋賀 (25ー23、19ー25、25ー15、32ー34、12ー15) KUROBEアクアフェアリーズ 0ー3 SAGA久光スプリングス (19ー25、26ー28、16ー25) PFUブルーキャッツ石川かほく 3ー2 岡山シーガルズ (18ー25、25ー19、15ー25、25ー21、16ー14) 大阪マーヴェラス 3ー0 アランマーレ山形 (25ー20、25ー18、25ー15) ヴィクトリーナ姫路 1ー3 クインシーズ刈谷 (25ー19、17ー25、20ー25、21ー25) 群馬グリーンウイングス 0ー3 デンソーエアリービーズ (22ー25、15ー25、19ー25)

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第10週GAME2結果

Astemoリヴァーレ茨城 2ー3 NECレッドロケッツ川崎 (25ー20、23ー25、19ー25、25ー22、13ー15)

埼玉上尾メディックス 3ー1 東レアローズ滋賀 (23ー25、25ー16、25ー19、25ー17)

KUROBEアクアフェアリーズ 1ー3 SAGA久光スプリングス (25ー21、23ー25、23ー25、20ー25)

PFUブルーキャッツ石川かほく 2ー3 岡山シーガルズ (25ー21、18ー25、24ー26、25ー18、10ー15)

大阪マーヴェラス 3ー0 アランマーレ山形 (25ー16、25ー14、25ー21)

群馬グリーンウイングス 1ー3 デンソーエアリービーズ (17ー25、15ー25、25ー18、18ー25)