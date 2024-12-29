¡ÖÄ¾¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¤í¡©¡×¥â¥é¥Ï¥éÃË¤ò·âÂà¤¹¤ë¶þ¶¯¤ÊÈà½÷
ºÇ½é¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥â¥é¥Ï¥é²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÈà¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥â¥é¥Ï¥éÃË¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¥â¥é¥Ï¥éÃË¤ò·âÂà¤¹¤ë¶þ¶¯¤ÊÈà½÷¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¡ÖÄ¾¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¤í¡©¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ¾¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¤í¡©¡×
¡Ö»ä¤Ë¥â¥é¥Ï¥éÈ¯¸À¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ëÈà¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÍýµÍ¤á¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¤é¡¢¡Ø¤ª¡Ä¡Ä¤ªÁ°¤µ¤¡¡¢¤½¤ÎÀ³ÊÄ¾¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡©¡Ù¡Ø¥¥Ä¤¹¤®(¾Ð)¡Ù¤È»ä¤ÎÀ³Ê¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡ØÄ¾¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¤í¡©¡Ù¡Ø¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¿Í³ÊÈÝÄê¤¹¤ó¤Ê¤è¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÈà¤È¤ÏÂ®¹¶ÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Ë
¢¦ ÀµÏÀ¤ÊÈà½÷¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢ÏÀÅÀ¤ò¥º¥é¤·¤Æ¿Í³Ê»ØÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¥â¥éÃË¤â¤¤¤ë¤â¤Î¡£¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£