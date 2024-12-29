µþÅÔ¤¬DF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤òÈ¯É½
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï29Æü¡¢¥¯¥ë¥¼¥¤¥í(¥Ö¥é¥¸¥ë)¤è¤ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿DF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é(28)¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂàÃÄ¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¯¡¢°ã¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®Åª¤ÊÊ¸²½¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂàÃÄ¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¯¡¢°ã¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®Åª¤ÊÊ¸²½¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£