¡Ú¹ÈÇò¡ÛCreepy Nuts¡¦£Ä£Ê¾¾±Ê¡¡£Ò¡Ý»ØÄê¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ËÁ´¾è¤Ã¤«¤ê¡ÖÆ±¤¸¤Ç¡¼¤¹¡×
¡¡£²¿ÍÁÈ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ã£ò£å£å£ð£ù¡¡£Î£õ£ô£ó¡×¤Î£Ò¡Ý»ØÄê¤È£Ä£Ê¾¾±Ê¤¬£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¤Ç¡ÖÂè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ïº£Ç¯½é½Ð¾ì¡££Ò¡Ý»ØÄê¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤È¡¢£Ä£Ê¾¾±Ê¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤Ç¡¼¤¹¡×¤ÈÅê¤²¤ä¤ê¤ËÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¾§¤¹¤ë¡Ö£Â£ì£é£î£ç¡Ý£Â£á£î£ç¡Ý£Â£á£î£ç¡Ý£Â£ï£ò£î¡×¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¡££Ò¡Ý»ØÄê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹¤¬¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¶Ê¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤ò¸ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç³¤³°¤Ë¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ì¾»É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖËè¥é¥¤¥ÖËè¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°ì¸Ä°ì¸ÄÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î´¶¤¸¤Ç¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£