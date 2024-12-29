»³ËÜÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¡¢¤â¤³¤â¤³¥³¡¼¥È»Ñ¤¬¥¹¥Æ¥¡ª¥É¥¢¥Ã¥×¼«»£¤ê¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Î¤ª´é¤â¥¥ì¥¤¡×¡Ö´éÌÌÅ·»È¡×
¡¡ºòÇ¯£±£°·îËö¤Ç£Ô£Â£Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿»³ËÜÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀã¤Î·ë¾½¤ä¥Ï¡¼¥È¤Ê¤É¤Î³¨Ê¸»ú¤Î¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤ª¤·¤ë¤³¤Î´Ì¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅö»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´éÌÌÅ·»È¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Î¤ª´é¤â¥¥ì¥¤¡ª¡×¡ÖÀ¸¤¤È¤·À¸¤±¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÀ¸Êª¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤ÇÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£