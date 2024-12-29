º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¤¤¤Ä1Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©Ì¾µå²ñ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡©YouTube¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¹©Æ£¸ø¹¯»á¡Ê61¡Ë¡¢»³ËÜ¾»»á¡Ê59¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ê56¡Ë¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅê¼ê¤¿¤Á¤¬¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤ÏÀ®Ä¹ÅÓ¾å¤ÎÆùÂÎ¤Î¥±¥¬¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅê¤²ÄÌ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Îò¤ÎÄ¹¤¤º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¤«¤é¡È¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡È¥í¥Ã¥ÆÎ®¡É°éÀ®¥í¡¼¥Æ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ£»á¤Ï¡Ö²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅê¤²¤ë¤Ê¤é²ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ï¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥í¡¼¥Æ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇ¯¡¹ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤â¡Ö1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤¿¤é¤Í¡×¤È¡¢¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅê¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤Ï¼«Á³¤È¤Ç¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º´¡¹ÌÚ»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤È°ã¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¼«¤é¤¬´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£