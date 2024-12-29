»³ËÜÉñ¹á¡Ö¤ä¤Ã¤ÈËÜÊª¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î½é¶¦±é¤Ë´¶·ã¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î½é¶¦±é¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¹õÌÚ¤¬19Ç¯¤Ë²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤·¤¿ÂèÆó¤Î¸Î¶¿¥Ï¥ï¥¤¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÇ´é¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ïº£²ó¹õÌÚ¤È½é¶¦±é¤ÎMC¡¦»³ËÜ¤¬¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¤ä¤Ã¤ÈËÜÊª¤ò¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÂç´î¤Ó¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤ÎMC¡¦¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©ËÜÊª¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È»³ËÜ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾Ð´é¤¬¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤Ä¤Ä¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëº£ÅÄ¤¬¡Ö¾Ð´é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¤¹õÌÚ¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¹õÌÚËÜ¿Í¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£10Âå¤Îº¢¤Ï¡ÈÃ¯¤â»ä¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾®¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¼þ°Ï¤Ë¡Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£