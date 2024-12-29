¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó10²ó¤Î°ËÅì¶Ð»á¤¬º£¤âÇº¤àÊá¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¿¦¶ÈÉÂ¡É¡ÖÉÔ°Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡²«¶â´ü¤ÎÀ¾Éð¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó10ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿°ËÅì¶Ð»á¡Ê62¡Ë¤¬¡¢ÄÌ»»3021»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¡Ê54¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÃ«ÈË¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¥³¥é¥Ü½Ð±é¡£º£¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡È¿¦¶ÈÉÂ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢ÇÛµå¤Ê¤É¤Ï»öÁ°¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÄ´¤Ù¤ÆÂÇ¼ÔÊÌ¤Ë·×²è¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÊá¼ê¤Î½¬À¤Ëº£¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ËÅì»á¤Ï¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤È¤«¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤½¤ÎÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¼Ö¤Î¸å¤í¤òÁö¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ÆÁ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ÈÂ²¤È½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¡¢Á°¤ÎÆü¤«¤é¤É¤³¤Ë´ó¤ë¤Î¤«¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢ÅöÆü¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤½¤³¤Ë´ó¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì»á¤Ï¡ÖÀè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢º£¤âÆü¾ï¤Ç´¶¤¸¤ëÊá¼ê¤Î¡È¿¦¶ÈÉÂ¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£