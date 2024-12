lynch.が12月29日、彼らの地元・名古屋市にあるZepp Nagoyaにて<20th Anniversary Premium Live 「THE IDEAL」>を開催した。2004年12月末にlynch.が初ライブを敢行してからちょうど20年。2025年の年末まで1年かけて実施される「lynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT」の幕開けとなったこの日、会場を埋め尽くしたファンとともに熱いライブが展開されていた。

【lynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT “XX act:4”】リリース情報



『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN【数量限定盤】』2025年4月16日(水)ReleaseKIZC-90771~90774 \9,900(税抜価格:\9,000)[Disc.1:CD]『GREEDY DEAD SOULS』≪収録内容≫ ※全曲新録➀VERNIE/➁QUARTER LIFE/➂矛盾と空/➃59./➄らせん/➅REW/➆SLEEPY FLOW/UNKNOWN LOST A BEAUTY/DISCORD NUMBER/➉ラティンメリア/PULSE_[Disc.2:CD]『UNDERNEATH THE SKIN』≪収録内容≫※全曲新録➀THE WHIRL/➁ALIEN TUNE/➂MELT/➃LIZARD/➄ABOVE THE SKIN[Disc.3:CD]『(タイトル未定)』≪収録内容≫※全曲新録・新曲(書き下ろし)1曲・ほか、インディーズ時代レア楽曲のリテイク音源5曲(A GRATEFUL SHIT/STUCK PAIN/STARZ/無題/DIZZY)を収録以上全6曲収録、曲順未定[Disc.4:Blu-ray]・新曲ミュージックビデオ・新曲ミュージックビデオ・メイキング※購入特典や発売記念イベントに関しては後日発表予定商品詳細はこちらhttps://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZC-90771/