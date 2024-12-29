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¡ÎDisc.2¡§CD¡Ï¡ØUNDERNEATH THE SKIN¡Ù
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➀THE WHIRL¡¿➁ALIEN TUNE¡¿➂MELT¡¿➃LIZARD¡¿➄ABOVE THE SKIN
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2025Ç¯3·î01Æü(ÅÚ) [Ì¾¸Å²°] THE BOTTOM LINE
³«¾ì16:45³«±é17:30
3·î08Æü(ÅÚ) [Âçºå] ÇßÅÄCLUB QUATTRO
³«¾ì16:45³«±é17:30
3·î14Æü(¶â) [Åìµþ] Spotify O-EAST
³«¾ì18:15³«±é19:00
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï7,000(ÀÇ¹þ/DÊÌ)
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¡Úlynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT ¡ÈXX act:5¡É¡Û¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
2025Ç¯4·î18Æü(¶â) ¿·²£ÉÍNEW SIDE BEACH!!
4·î20Æü(Æü) HEAVEN'S ROCK·§Ã«VJ-1
4·î24Æü(ÌÚ) ÂçºåYogibo META VALLEY
4·î26Æü(ÅÚ) ÏÂ²Î»³SHELTER
4·î29Æü(²Ð½Ë) ´ôÉìclub-G
5·î15Æü(ÌÚ) »¥ËÚBessie Hall
5·î16Æü(¶â) »¥ËÚBessie Hall
5·î18Æü(Æü) ÀÄ¿¹Quarter
5·î20Æü(²Ð) ÀçÂædarwin
5·î30Æü(¶â) Ê¡²¬BEAT STATION
5·î31Æü(ÅÚ) ·§ËÜB.9 V1
6·î05Æü(ÌÚ) Ì¾¸Å²°ElectricLadyLand
6·î07Æü(ÅÚ) ¹âÃÎX-pt.
6·î08Æü(Æü) ²¬»³IMAGE
6·î13Æü(¶â) Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX
6·î15Æü(Æü) ¿·³ãGOLDEN PIGS RED STAGE
6·î20Æü(¶â) Spotify O-EAST
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