¥Ò¥«¥ë¡¢ËãÀ¸ÂÙ»á¤òÍÊ¸î¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡Ä¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈá¤·¤¤¡×½÷°å¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤á¤°¤ê¡ÈÂç±ê¾å¡É¤Ë
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê33¡Ë¤¬29Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡È±ê¾å¡ÉÃæ¤Î¡ÖÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¡×Åý³ç±¡Ä¹¡¦ËãÀ¸ÂÙ»á¡Ê52¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¡×¤Ï¡¢SNS¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿²Æì±¡±¡Ä¹¤Ç¤¢¤ë¹õÅÄ¤¢¤¤¤ß°å»Õ¤ò30ÆüÉÕ¤Ç²òÇ¤¤¹¤ë¤È27Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ»á¤Ï¥°¥¢¥à¤Ç¤Î²òË¶¸¦½¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸ø³«¤·¡Ö¤¤¤¶¡¡Fresh¡¡cadaver¡Ê¿·Á¯¤Ê¤´°äÂÎ¡Ë²òË¶¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÆ¬Éô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡£¸¥ÂÎ¤µ¤ì¤¿»àÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¥â¥¶¥¤¥¯¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢¹õÅÄ»á¤ÏÅö³ºÅê¹Æ¤òºï½ü¡£¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËãÀ¸»á¤ÏÆ±Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Öº£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢Âô»³¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸æÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿»ö¤ò¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö»ä¤Î»ØÆ³ÎÏÉÔÂ¤ÈÂÐ±þÇ½ÎÏ¤Î·çÇ¡¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î»ØÆ³ÎÏÉÔÂ¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¸¥ÂÎ¤äÂ¡´ïÄó¶¡¤ò°ìÅÙ¤Ç¤â¹Í¤¨¤¿»ö¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¤½¤Î¸æ²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢°åÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òË¸¤²¤¿»ö¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËãÀ¸±¡Ä¹Æ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡¡°ìÅÙ¤Î¥ß¥¹¤Ç¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤Þ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ìÈóÆñ¤µ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈá¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï22Ç¯¤Ë¡Ö¥Ò¥«¥ë¤ÎÇã¼è´ÕÄêÃÄ¡×¤È¤¤¤¦YouTube´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇËãÀ¸»á¤Î¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£