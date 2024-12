BUCK-TICK¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ð¥¯¥Á¥¯¸½¾Ý¡Ù¤ÎÁ´¹ñ¸ÂÄê¥íー¥É¥·¥çー³«ºÅ¤òÈ¯É½¡ªËÜºî¤Î60ÉÃ¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¤â¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Blu-ray&DVD限定盤にはデビュー35周年締めくくりのライヴ映像と映画テーマソング2曲が収録

デビュー35周年となるBUCK-TICKが『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』の全国限定ロードショーの開催と、Blu-ray&DVDの発売を発表した。

これは12月29日に行われた日本武道館公演『ナイショの薔薇の下』終演後に会場のスクリーンで発表されたもの。さらに、本作の60秒スポットも公開された。

『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』は、2021年12月29日の日本武道館公演から2023年12月29日までの丸2年を映画にした『劇場版BUCK-TICK~バクチク現象~』の岩木勇一郎監督が10年ぶりにBUCK-TICKを追い続けたドキュメント作品で、3000時間を超える膨大な映像素材の中から、普段見られないレコーディング風景や、コンサートのバックヤード、監督によるインタビュー映像など、音楽に向き合うメンバーの真摯な表情や、和やかな表情を見ることができる。

『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』は、2部作になっており『劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - I』は2025年2月21日より、『劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - II』は2月28日より順次公開。テーマソングは、今井寿、星野英彦があらたに書き下ろした新曲となる。

Blu-ray&DVDは『劇場版 BUCK-TICK バクチク現象 - New World - I・II」が完全収録され2025年3月12日発売。完全生産限定盤には、映画のテーマソング2曲を収録したCDと、デビュー35周年の締めとなる2023年9月18日に行われた群馬・群馬音楽センター公演のライヴ映像を収録したBlu-ray/DVDが付属。前売共通券ムビチケカードと映像作品がセットになったファンクラブ+モバイル会員限定特別商品も発売される。

映画情報

『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』

全国限定ロードショー

[2025年]

『I』は02/21(金)から公開

『II』02/28(金)から公開

出演:BUCK-TICK [櫻井敦司/今井寿/星野英彦/樋口豊/ヤガミ・トール]他

監督:岩木勇一郎

リリース情報

2025.03.12 ON SALE

Blu-ray&DVD『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』

