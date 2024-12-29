FANTASTICSが“ドッキリ”の餌食に！ABEMAで初の冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』放送決定

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■「番組の規模感やスケールの大きさに驚いています！」（八木勇征）

FANTASTICSによるABEMA初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』が2025年2月5日21時より放送されることが発表され、特報映像も公開された。

『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』は、メンバーの世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太が、人気芸人と共に大規模なドッキリなど仕掛けだらけの旅に参加し、イケメンな表情を壊すことなくいられるのかを検証していく。

番組内でイケメンな表情を壊し、一番“おブス顔”と認定されたメンバーは、SNSにてその“おブス顔”が公開されてしまうというペナルティルールも。初回収録を終えた八木勇征からのコメントも到着している。

(C)AbemaTV,Inc.

配信情報

ABEMA『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』

[2025年]

02/05（水）から毎週水曜日21:00～

『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』番組サイト

https://abema.tv/video/title/90-2020

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168