スペースXは、日本時間2024年12月29日に「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたAstranisのMicroGEO衛星は、予定通りの軌道へ投入されたことが同社の公式SNSやウェブサイトで報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時:日本時間 2024年12月29日14時00分【成功】発射場:ケープカナベラル宇宙軍基地(アメリカ)ペイロード:AstranisのMicroGEO衛星4機(NuView Alpha、NuView Bravo、AGILA、UtilitySat)

WE ARE IN CONTROL OF ALL FOUR SPACECRAFT!



Insanely proud of the team. Lots of work left to do. But this is a huge milestone, and a huge success so far. LFG. https://t.co/yTFc8AfVdv