スペースXは、日本時間2024年12月29日に「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたAstranisのMicroGEO衛星は、予定通りの軌道へ投入されたことが同社の公式SNSやウェブサイトで報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：ファルコン9（Astranis: From One to Many）

【▲ AstranisのMicroGEO衛星4機（Credit: Astranis）】

ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年12月29日14時00分【成功】発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：AstranisのMicroGEO衛星4機（NuView Alpha、NuView Bravo、AGILA、UtilitySat）

WE ARE IN CONTROL OF ALL FOUR SPACECRAFT!



Insanely proud of the team. Lots of work left to do. But this is a huge milestone, and a huge success so far. LFG. https://t.co/yTFc8AfVdv

— Christian Keil (@pronounced_kyle) December 29, 2024

Astranisとは

Astranis（Astranis Space Technologies Corp.）は、アメリカの民間宇宙企業で、次世代型の小型静止軌道通信衛星（MicroGEO衛星）の開発・製造を手がけています。同社の衛星は、従来の大型衛星と比べて低コストかつ短期間での製造が可能で、効率的な通信インフラの提供を目指しています。

また、2024年11月21日には、株式会社NTTドコモ・ベンチャーズがAstranisへの出資を発表しており、両社の連携が注目されています。

関連リンク

Astranis（公式サイト） 株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ：次世代の小型静止衛星を製造・運用する Astranis Space Technologies Corp.へ出資直近のロケット打ち上げ情報ロケット打ち上げ結果

Source

Image Credit: SpaceXSpaceX - Astranis: From One to Many Mission

文／sorae編集部 速報班