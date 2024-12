【Vリーグ男子結果まとめ】サンガイアは2連勝で4位に浮上！ 西地区はVT三重、クボタ、きんでんの上位チームが順当に白星をあげる【第9週】

12月28日(土)、12月29日(日)に2024ー25 V.LEAGUE MEN(Vリーグ男子)の9週目の試合が行われた。

今シーズンより新しくなったVリーグでは東西カンファレンス制が導入され、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。また、東地区は総当たり戦を4回ずつ計28試合、西地区は総当たり戦を2回ずつ計18試合に加えて10試合を行う。

第9週では、東地区では千葉ZELVA vs つくばユナイテッドSun GAIA、西地区では奈良ドリーマーズ vs クボタスピアーズ大阪、近畿クラブスフィーダ vs きんでんトリニティーブリッツ、ヴィアティン三重 vs 兵庫Delfinoの計4カードで対戦が行われた。

東地区で唯一の対戦カードとなる千葉 vs サンガイアは両日ともにサンガイアがストレート勝利を収め、4位に浮上した。一方、2連敗を喫した千葉は現時点で白星は1つと苦しい状況が続いている。

西地区では、上位につけるクボタときんでんが順当に勝利を掴み、順位をキープする結果に。首位に立っているVT三重はGAME1でフルセットの戦いとなったものの勝ち切り、GAME2ではストレートで兵庫Dを下した。

次戦の第10週は、2025年1月4日(土)、1月5日(日)に東地区で富士通カワサキレッドスピリッツ vs 埼玉アザレア、レーヴィス栃木 vs 北海道イエロースターズ、長野GaRons vs 千葉の3カード、西地区ではきんでんvs 奈良、VT三重 vs アイシンティルマーレ碧南、近畿 vs 兵庫D、福岡ウイニングスピリッツ vs フラーゴラッド鹿児島の4カードで対戦が行われる。

■V.LEAGUE MEN 12月28日(土)試合結果

▼東地区 千葉ZELVA 0ー3 つくばユナイテッドSun GAIA (19ー25、16ー25、20ー25)

▼西地区 奈良ドリーマーズ 1ー3 クボタスピアーズ大阪 (24ー26、18ー25、25ー23、14ー25) 近畿クラブスフィーダ 1ー3 きんでんトリニティーブリッツ (17ー25、18ー25、25ー20、22ー25) ヴィアティン三重 3ー2 兵庫Delfino (25ー22、25ー17、18ー25、22ー25、15ー10)

■V.LEAGUE MEN 12月29日(日)試合結果

▼東地区 千葉ZELVA 0ー3 つくばユナイテッドSun GAIA (21ー25、26-28、23ー25)